習提「兩岸共修抗戰史」　廣西崑崙關兩度赴台取經

▲兩岸人士參加廣西南寧抗戰紀念研討會，並訪問崑崙關戰役博物館。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／廣西南寧報導

「兩岸共修抗戰史」，認識和傳承當年對日抗戰精神，成為陸方近年推進中華民族認同的重要政策，為此廣西南寧崑崙關戰役博物館更於2015、2019年兩度赴台取經，於2015年獲得超過50張真實相片膠捲，替場館展示史料升級，希望能喚起兩岸民眾同仇敵愾的民族心。

第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」於20到21日於廣西南寧召開，陸方邀請兩岸退將、學者和青年學子約500多人齊聚，並於會前和會後，組織邀請台灣學生前往南寧崑崙關戰役遺址、廣西欽州、防城港等地參訪。

▲崑崙關戰役博物館。

於日前台灣退役將領、學生赴崑崙關戰役遺址參訪的過程中，由於該戰役將於年底12月18日屆滿80周年，因此廣西方面先行組織台灣代表團舉行祭奠儀式，並參觀崑崙關戰役博物館。

南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會主任蔣寧華受訪指出，2008年博物館開放，以及2015年重新佈展，每年他們都為邀請兩岸抗戰後裔前來緬懷，因為此地承載著兩岸共同記憶，特別是精誠團結的抗戰史，將有助於中華民族萬眾一心，將中國發展建設得越來越好。

▲南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會主任蔣寧華。

他進一步表示，為在「兩岸共修抗戰史」過程中貢獻力量，他們還在2015年、2019年兩度赴台灣取經，包括2015年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年，專程從台灣《中央社》等有關單位，取得超過50張真實相片膠捲與各項史料等，將博物館重新佈展再次開館。

蔣寧華也預告，今年4、5月訪問台灣，取回的珍貴史料，將於後續崑崙關戰役屆滿80周年紀念活動中，再次更新博物館展覽內容佈展，還原了當年國共兩黨軍民同仇敵愾，浴血奮戰的場面。

事實上，中共總書記習近平2015年提出「兩岸共寫抗戰史」，旨在促進中華民族認同，推進兩岸共圓偉大復興的中國夢，並已成為陸方近年對台工作的重要方針之一。

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