金管會不樂見保險業資產快速成長　上半年資產成長不到1%

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

保險業近年來迅速發展，保費收入卻不斷成長，金管會不樂見保險業像海綿寶寶一樣吸金資金，進而轉往國外投資，金管會主委顧立雄今（20）日透露，從數據來看，成長已有趨緩現象；另據統計，2019上半年總保費收入僅成長0.8%。

金管會主委顧立雄今天出席參與保發中心舉辦的保險業國際化菁英人才培訓班開訓典禮時表示，保險業迅速發展，代表國內市場擴張，今天看數據，成長已有趨緩跡象。

根據保險局統計，觀察近5年壽險資產成長變化，2014年的年增率為11.4%、2015年6.5%、2016年12.7%、2017年10.4%、2018年7.3%，到了今年1至6月則來到9.4%。

另觀察總保費收入表現，2014至2018年總保費收入成長率依序為7.2%、5.5%、7.1%、9.1%、2.8%，而今年上半年則達到0.8%。

金管會保險局副局長張玉輝表示，從資產成長來看，成長的因素多且複雜，不僅有保費收入的增加，同時海內外投資等地資產評價也列入其中，不過去年第4季因市場波動較大，進而影響資產表現，但若從保費收入的成長幅度來看，今年確實有明顯降溫趨勢。

至於壽險業總保費收入出現衰退，張玉輝指出，該現象應是金管會近年來一直鼓勵保障型的保費業務以及分期繳有關，都會讓保費收入的入帳時間拉長所致。