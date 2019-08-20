iPhone相機新功能預測　3C達人認為有3點可以期待

▲3C達人Tim哥用iPhone 11模型機說明，今年iPhone即將推出的iPhone從雙鏡頭變成三鏡頭，有可能是因為將會加入超廣角功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

再過不到一個月Apple就將舉行一年一度的iPhone新機發表會，雖然外界大多數人都認為，今年手機相機模組的方形矩陣凸塊有點醜，不過3C達人Tim哥認為，今年的相機新功能其實相當值得期待；Tim哥預測，今年的相機功能可能會加入超廣角、夜拍，以及錄影防手震等三項新功能。

Tim哥指出，超廣角、夜拍，以及錄影防手震這三個功能目前已實現在安卓陣營的某些款式手機當中，Apple功能增加上偏向保守，他們會等到功能成熟後再加入這些功能；而今年從雙鏡頭變成三鏡頭，就代表這幾個相機功能有可能會被加入。

在超廣角方面，Tim哥認為，今年新iPhone鏡頭廣度可望超過三星Galaxy Note 10的123度，可能會落在125~130度左右；而在夜拍方面，過去這方面一直是iPhone較弱的領域，不過今年有可能會迎頭趕上，雖然可能還不及Google、華為手機那樣的強大，不過有機會與三星、OPPO手機相當。

▼3C達人Tim哥認為，iPhone的夜拍功能今年將可望迎頭趕上三星、OPPO所推出的手機。（圖／記者邱倢芯攝）

除了相機功能外，Tim哥也認為，今年的心iPhone當中將會增加反向無線充電功能；他解釋，因為iPhone今年取消了3D Touch功能，這將使得手機內部空間變多，因此可以再塞一個無線充電板進去，以實現反向無線充電功能，未來可望增加AirPods耳機的用戶黏著度。