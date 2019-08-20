16歲孫罹血癌「30天花102萬元」　無情爺拒救：我有4個孫不差這一個！

▲陳輝亮為了化療，30天花了新台幣102萬元。（圖／翻攝自《騰訊網》）



實習記者賴韻如／綜合報導

「我有4個孫，不差這一個！」大陸湖南16歲的陳輝亮因罹患血癌，短短30天就花費23萬元人民幣（約新台幣102萬元）來做化療，這個數字讓爺爺一聽到後相當絕望，果斷拒絕金錢施救。然而，陳輝亮依舊相當堅強，目前仍持續對抗病魔，對於爺爺的絕情，他也表示，「爺爺是被現實所逼，一點也不恨他」。

據《網易新聞》報導，長相非常帥氣，又擁有180公分傲人身高的陳輝亮，因為家裡經濟條件不好，促使他從小就成熟懂事，每當寒暑假就會去餐廳兼職，減輕家中負擔，一直都是父母親的驕傲。未料，乖巧的陳輝亮卻於今年3月牙齦突然嚴重出血，甚至還出現頭暈、無力現象，於是趕緊到醫院檢查，災難才悄悄降臨。

▲陳輝亮血癌長相相當英俊。（圖／翻攝自《騰訊網》）



經檢查後，陳輝亮被診斷出罹患急性髓系白血病M5（血癌），醫生更指出，「治療過程至少要花150萬元人民幣（約新台幣667萬元）」這讓41歲的爸爸不敢置信，但也為了兒子能存活，趕緊開始化療程序。然而，才過短短30天，他們就花了23萬元人民幣（約新台幣102萬元），且所有花費幾乎都是向親友借來的。

這筆龐大的費用讓本來也有拿出4萬多元人民幣（約新台幣18萬元）提供救助的爺爺嚇傻，果斷拒絕繼續借錢給孫子治療，他更撂下狠話表示，「我有4個孫，不差這一個！」雖然爺爺絕情拒絕，但陳輝亮的父母並未因此放棄，即便再困苦，他們還是持續向好友借錢，且每天都會替兒子準備營養的飯菜。

▲▼陳輝亮以及父母從來沒想過要放棄。（圖／翻攝自《騰訊網》）



如今，陳輝亮已順利完成骨髓移植手術，也轉到普通病房觀察。對於當初爺爺那一番話，陳輝亮則表示，自己絕對不會責怪爺爺，「他說的沒錯，這個病的確很難治，很燒錢，更何況他已經盡力幫我了。」他更說，「不管周圍人是什麼態度，他始終都堅信一點，那就是最愛自己的爸爸媽媽永遠不會離開，就算死，能死在他們身邊，那也是幸福的，沒有一絲遺憾。」