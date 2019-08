要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

▲美國警方逮捕三名有可能發動槍案的嫌犯。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/編譯

美國近日接連傳出多起重大槍擊案,讓警方對每個「可能犯罪份子」都不敢大意,因此官方在19日公布了3名嫌犯的照片,這3人皆曾威脅會在公開場合進行槍擊,所以警察在獲得民眾檢舉後,提前將他們拘捕,避免再發生憾事,而經過調查,這3人也無任何關係。

美國聯邦調查局(FBI)和康乃狄克州警局發布聯合聲明,他們逮捕了現年22歲的瓦格蕭爾(Brandon Wagshol)。聲明中指出,瓦格蕭爾正從各州購買大量步槍彈匣,家中也有許多防彈衣、瞄準器、手槍等武器,同時他也在臉書發布想發起大規模槍案的訊息。目前瓦格蕭爾被控非法持有大量槍彈,並以25萬美元的保釋金被拘留中。

In every case, the men had easy access to guns and ammo. The potential mass shooter in Connecticut was trying to buy high capacity magazines from out of state. We are all only as safe as the closest state with the weakest gun laws. The Senate must act. https://t.co/0mGXDnhJUY