　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國警方逮捕三名有可能發動槍案的嫌犯。（圖／翻攝自推特）

▲美國警方逮捕三名有可能發動槍案的嫌犯。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／編譯

美國近日接連傳出多起重大槍擊案，讓警方對每個「可能犯罪份子」都不敢大意，因此官方在19日公布了3名嫌犯的照片，這3人皆曾威脅會在公開場合進行槍擊，所以警察在獲得民眾檢舉後，提前將他們拘捕，避免再發生憾事，而經過調查，這3人也無任何關係。

美國聯邦調查局（FBI）和康乃狄克州警局發布聯合聲明，他們逮捕了現年22歲的瓦格蕭爾（Brandon Wagshol）。聲明中指出，瓦格蕭爾正從各州購買大量步槍彈匣，家中也有許多防彈衣、瞄準器、手槍等武器，同時他也在臉書發布想發起大規模槍案的訊息。目前瓦格蕭爾被控非法持有大量槍彈，並以25萬美元的保釋金被拘留中。

住在佛羅里達州、現年25歲的威克斯（Tristan Scott Wix）則是向前女友發送威脅簡訊後遭舉報，他在訊息中寫著「100個就好，把學校當作目標，我可以在3英里外朝著人群掃射，我要打破槍擊案的紀錄」。警方獲報立刻出動逮捕威克斯，也在他家尋獲400發子彈，目前他正被關押在監獄內，暫無保釋。

最後一個被逮捕的是俄亥俄州的20歲男子李爾登（James Patrick Reardon），他在Instagram發出一段開槍的影片，揚言要攻擊揚斯敦（Youngstown）的猶太社區，並且在他的帳號中還貼有許多反猶太、白人民族主義的內容。警方在李爾登的住處也發現了一批武器跟彈藥。

警方逮捕這3名嫌疑犯的消息一出後，網友紛紛在表示，「警察終於放下甜甜圈做事了」、「感謝大眾勇於檢舉」、「大家終於認真看待這些淺在威脅」。也有人認為這樣不是很好，「看照片說故事」、「不是穆斯林、不是墨西哥裔，也不是非法移民，到底是誰造成社會威脅的？」、「他們可都是白人呢」。

►►喪德州槍擊案…老翁無親人出席喪禮　700人到場暖抱：我們是家人

►►應對槍擊　川普直言「多蓋心理治療設施」：沒人想要瘋子擁槍

►►艾爾帕索搶手坦承…「就要殺墨西哥人」　犯案前宣言：西語裔入侵美國的代價

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：槍擊,槍手,嫌犯,北美要聞,槍枝管制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

軌道切斷腿！雲霄飛車跳車不及　男大生「斷肢沾滿土+多重骨折」接不回

13、30發音不清！納粹保時捷意外流標　收藏家：這是一場笑話

戰火下的犧牲品！逃難遇空襲…窗戶在眼前震碎　4歲童毀容「再也看不見」

民調出爐8成南韓人「拒絕遊日」　日本汽車遭加油站員工排擠

棲息地被破壞！印度4公尺岩蟒吃流浪狗　見人秒反芻…「濕黏黑色物」滑出

泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

擔心遭美國制裁打擊！　中石油8月暫停裝載委內瑞拉原油

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

軌道切斷腿！雲霄飛車跳車不及　男大生「斷肢沾滿土+多重骨折」接不回

13、30發音不清！納粹保時捷意外流標　收藏家：這是一場笑話

戰火下的犧牲品！逃難遇空襲…窗戶在眼前震碎　4歲童毀容「再也看不見」

民調出爐8成南韓人「拒絕遊日」　日本汽車遭加油站員工排擠

棲息地被破壞！印度4公尺岩蟒吃流浪狗　見人秒反芻…「濕黏黑色物」滑出

泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

擔心遭美國制裁打擊！　中石油8月暫停裝載委內瑞拉原油

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

國際熱門新聞

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

陸女拍超美鑽石灣　下秒「搜救隊..

她停車購物... 回來見男屍躺..

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

女遭Uber司機性侵　還加收4..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

澳戰略學者籲：認真看待台海危機

更多熱門

相關新聞

中國8月暫停裝載委內瑞拉石油

中國石油天然氣集團公司（CNPC）19日向《路透社》證實，在美國對委內瑞拉石油出口企業實施最新制裁後，身為委國石油主要買家之一的該公司已經暫停8月的裝載。

澳智庫：美國軍力衰退難敵中國

女遭Uber司機性侵　還加收4696元清潔費

「到府床戰」卻睡著　女買汽油燒毀他家

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面