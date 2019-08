Apple Arcade遊戲即將上路！　蘋果員工搶先試玩...直到iOS 13推出

▲Apple Arcade遊戲服務內部測試 蘋果員工搶先玩!(資料來源:蘋果官網)

記者趙正瑋/綜合報導

蘋果(Apple)於3月份宣佈Apple Arcade遊戲訂購服務,可讓iOS,Mac和Apple TV用戶每月付費訂購或在App Store內購買。購買後,遊戲過程中將不會有廣告和其它內購費用,而且所有遊戲在離線時照樣能玩。

蘋果目前正開放員工小額訂購服務,每月僅收取0.49美元(約新台幣15.4元),並推出1個月的免費試用期。不過,這小額訂購服務將在iOS 13的推出後結束。

據《9to5Mac》報導,用戶能夠在Mac App Store上試用Apple Arcade的遊戲。Apple Arcade頁面中會顯示可訂購的內容。該頁面可能與9月中旬將推出的正式版非常相似。

該報導指出,蘋果員工在測試時,能在Apple Arcade的首頁上看到一個很大的按鈕,按下後,用戶即可享有為期一個月的免費試用服務。遊戲正式開賣後,價格很可能不是每月0.49美元(約新台幣15.4元)。這應該只是內部測試期間的暫時價格。

此外,在確認訂購並開始試用後,會出現一個新頁面,其中包含精選遊戲。只要點擊「Get」按鈕就能下載,就如同從App Store下載應用軟體或遊戲一樣。

目前的熱門遊戲有「Sneaky Sasquatch」、「Kings of the Castle」、「Frogger in Toy Town」和「Lame Game 2」。眼下大多數遊戲仍處於開發階段。不過蘋果在3月時承諾未來將提供超過100種遊戲讓用戶訂購。