NOVA情報誌／創新電動翻轉相機　Asus ZenFone 6「鑑」證奇機

圖、文／NOVA情報誌

哇，真是太神奇了！前所未見創新電動翻轉相機，鏡頭能前後180度旋轉切換拍攝，還能手動自喬拍攝角度；核心還搭最旗艦高通S855處理器，6.4吋無瀏海廣色域全螢幕，外加聽到爽震撼音效、吃到飽5000毫大電量…看來鑑定團天菜再度出現！管叫Asus ZenFone 6是吧？達人們集合，帶好傢伙熱辣赤裸開鑑！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：16年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

Asus ZenFone 6肚裡乾坤

◎首創電動旋轉式鏡頭：搭載創新電動翻轉式相機，由4800萬Sony IMX586大感光主鏡頭＋1300萬超廣角125度雙鏡頭組成，藉由步進馬達伺服系統與精密齒輪箱，能即時透過螢幕UI或音量鍵控制移動鏡頭「自訂拍攝角度」；自拍可瞬間切換正面拍攝，新增自動水平/垂直全景、動態追蹤、HDR+增強與超級夜景模式。

◎旗艦高通S855處理器&全新ZenUI 6介面：內建7奈米頂規高通S855 CPU，出廠配置6GB＋128GB、8GB＋256GB記憶體/容量雙規格版本。採新ZenUI 6介面更優化系統架構，AI智慧記憶體管理與快速開啟App流暢簡潔操作體驗。

◎6.4吋廣色域螢幕&高音質立體音效：搭載6.4吋Full HD+ IPS螢幕，支援96% NTSC、1 00% DCI-P3廣色域。立體揚聲喇叭內搭五磁鐵與NXP音效擴大晶片，提供DTS 7.1耳機環繞音效，隨機附帶1MORE調校 ZenEar Pro耳機。

◎5000毫高電力續航&快充技術&人性操作規劃：配置5000毫安培大容量電池，標榜達2天續航力，能連續21小時上網、24小時影片播放，支援QC4.0（18W）快充技術！機身右側設有智慧快捷鍵，能快速啟動Google語音助理或自定義，新增私密聆聽、社群智慧音量控制等功能。



鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&無瀏海全面屏』

大審婆： 達人們，首先針對外觀與無瀏海全面屏開鑑！

Ling：這次外型看起來很不像過去ZenFone感覺，賦予全新設計概念，包含同心圓也不見了，整體來說我給高評價。但設計上對女生來說太過陽剛些，比較傾向男生或硬派使用，若女性要買這款可能會考慮外型與份量，因190公克以手機來說算重。

安安：第一眼看到螢幕無瀏海就大加分！個人對它這次外觀滿欣賞，尤其記者會上特別秀出各階段機殼打磨程度半成品，可看出ID設計階段用心，實際握感挺不賴，溫潤不滑手，稍微可惜機身點陣紋光紋噴塗技術，無法將特色突顯。

克里夫：我認為重點在全面屏無瀏海且價格又不貴！同意Ling所言，拿起來確實不輕，比想像中還沉些，不做工細節質感上都有到位。

男哥：一直以來Asus工藝外觀都做得很不錯，這次不是不夠好，而是別人更厲害，像Huawei P30系列的天空之境漸層鍍膜外觀更有話題與驚豔感，相較下ZenFone 6顯得低調。不過全面屏有跟上潮流，並帶來嶄新前鏡頭解決方案，分數有加回來！

我也不是省油的燈！強悍競爭對手！

◎ 小米9 旗艦手機

說真的，目前找不到跟ZenFone 6相同搭載電動翻轉式鏡頭手機，不過若以大螢幕、旗艦處理器規格與2萬元有找價位，小米9可拿來一較高下。

小米最新旗艦小米9，配置 6.39 吋水滴FHD+ AMOLED面板，螢幕佔比達90.7%，採全曲面玻璃機身，厚度7.45mm，重約155克；內建三鏡頭架構主相機，由4800萬＋1200萬（2倍光學）＋1600萬（超廣角&微距）鏡頭所組成，搭配前2000萬F2.0大光圈自拍鏡頭。核心搭載高通頂規S855處理器，6GB/128GB記憶體/容量規格，出廠配置3300毫安培電池，支援無線充電技術，提供有線27W、無線20W快充。



鑑定2番目→一定要這麼鑑 『創新電動旋轉步進鏡頭』

大審婆：據說這次「相機」神乎其技，搭載業界首創電動翻轉式，很屌嗎？

克里夫：確實屌！這翻轉電動鏡頭滿有創意，一來解決螢幕礙眼的瀏海問題，且以往手機都是後鏡頭較強，主打自拍型的則前面較優，它一口氣解決，前後品質不會有落差，實際拍攝表現也達水準，以它價格衡量讓人滿意。不過比較大疑慮在電動鏡頭耐用度與使用壽命，頻繁使用下有較高損壞風險！

Ling：這次有把鏡頭話題帶起來，最近手機都在玩鏡頭怎升怎降，它有做到差異與創新，且拍攝結合時下需求的大廣角、超級夜拍、自拍，該有東西都包進來，算是滿全方位，滿足大眾拍攝需要。雖然不能拿來跟Huawei旗艦機相比，但至少Google有支援它喔（全場大笑）！

安安：這設計很棒，大幅精簡機身鏡頭數，且電動180度翻轉很大幫助在全景拍攝，以往需靠手去移動，會因個人習慣與震動過劇而失敗，相對下這功能自動旋轉拍出，品質與成功率掛保證，加上搭Sony大感光元件，有利於夜拍。

男哥：鏡頭能旋轉不稀奇，厲害是套用步進馬達與精密齒輪，讓它能「電動」控制調整旋轉角度，這部分確實下很大功夫。當然最實用是全景拍攝，手完全不用動，定住就自己拍，拿來拍101或巴黎鐵塔無需蹲到地上去拍。實際測試手持夜景明亮清晰，人像自拍景深效果好，加上價格有良心，自己用過都有點想買，但唯一讓人挑剔是鏡頭沒光學防震，有就更完美！

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『頂規高通S855處理器&ZenUI 6介面』

大審婆：硬底子功力嘛要講究，針對硬體規格與全新ZenUI 6再鑑！

Ling：內建高通S855，今年旗艦手機都用這顆處理器，效能相當充裕，且包含記憶體與儲存容量皆為目前主流，這部分沒問題；至於ZenUI 介面從上代起已移除過去一些沒用程式，這代更導入AI運算與電源管理，更優化了，挺不賴！

克里夫：Android手機價格有不同級距，除預算萬元下建議考慮當年最高階處理器，因Android系統的效能轉換率很差，你處理器一慢，操作就真的很慢。這代搭S855旗艦處理器夠力，效能無需讓人擔心，且ZenUI 6讓畫面變乾淨，OK喔！

安安：這次ZenFone 6硬體規格配置有拿出誠意，導入無可挑剔頂規處理器與硬體規格，還整合最新優化UI系統，這部分個人給不錯分數。

男哥：它最迷人是在1字頭價位下，配置旗艦高通S855處理器，我認為這是電動旋轉鏡頭外另一亮點，實測安兔兔跑分近38萬，除玩遊戲、看影片很流暢，，也有助於拍照時相機處理速度。

ZenFone 6細部&配件仔細瞧！

◎ 180度電動旋轉自相

當開啟自拍模式，鏡頭會瞬間180度旋轉正面，用4800萬最高品質相機自拍。

◎ 透明半硬式保護殼

隨機附贈專用透明半硬式保護殼，保有原工藝漸層觀感下，避免不慎刮傷。

◎ 機身智慧快捷按鍵

右側上方配置智慧快捷鍵，能快速啟動Google語音助理與自設勿擾/手電筒/螢幕截圖等功能。

◎ DTS 7.1耳機環繞音效

系統提供多種音效場景模式，並支援耳機DTS 7.1聲道環繞音效聆聽，追劇更過癮。



鑑定4番目→一定要這麼鑑 『6.4吋廣色域螢幕觀感&立體音效表現』

大審婆：追劇、聽音樂看網紅搞笑，手機的影音表現不能輕忽，來吧！

安安：剛剛實際播放立體外擴音，滿令人震撼，音量大且高低頻層次細節都聽得出來，可見擴大晶片建置與喇叭選用上有用心。搭配的6.4吋高屏佔比螢幕，視覺寬闊且帶出亮度，近距離欣賞滿有劇院級的Fu。

Ling：實際聆聽音效讓我有點訝異，播放效果超出預期，真的很不錯；另外螢幕表現就是畫面大，視覺好又夠亮！

男哥：我倒覺得螢幕沒有特別突出，至今測過多款旗艦機，大家用的面板大同小異，它僅算有達標。反倒這次音效相對有亮點，外擴聲非常響亮，人聲與樂器音清晰分明，出廠還附帶1MORE調校的耳機，低頻鼓聲感很強烈，年輕人應該會很愛，不過個人認為低頻有點太過火，會讓人感到些許壓迫感。

克里夫：應該是你老了吧？（全場狂笑）不諱言它有全面屏、翻轉電動鏡頭又賣得不貴，當然會有所犧牲，看起來犧牲的就是螢幕；老實說這塊面板OK，亮度也相當夠，但相較於競品用的OLED螢幕，LCD技術畢竟發色上有些落差，顏色飽和度稍遜，不過音效能幫它扳回一城，算是扯平。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『5000mAh電量＆快充技術&人性操作』

大審婆：最後，針對5000mAh電量，支援QC4.0/18W快充技術與整體人性操作規劃拉斯兜鑑！

克里夫：電力無疑是它另一賣點，Asus這次直接帶更大便當，讓使用者吃的比較久，原廠標榜能不間斷用2天，打個折應該能撐一天，對於現在很多習慣帶尿袋出門的人有幫助。尤其支援快充若晚上睡覺忘了充，早上出門前就能應急充一下，還滿實用。

安安：搭到5000毫安培大電量有誠意！畢竟現在行動族會頻繁上網或玩遊戲抓寶可夢，大電量就起到效果，對遊戲抓寶族具吸引力。

Ling：大電量高續航確實對於使用能加分，相對的可能因要塞大電池，讓機身變重，還是有些取捨。

男哥：現在年輕人打傳說，看YouTube影片都耗電，這次特別將電量提升，我認為方向是對的。操作上也新增一些如私密聆聽、社群智慧音量控制還不賴，畢竟很多人會用LINE通話，有與時俱進。若真要挑剔，目前各家中高階機陸續將無線充電技術加入，雖然效率不一定高，但有總比沒有好，若能加入這功能我想更完善。

大審婆：收到，感恩喔～



『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Asus ZenFone 6手機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：85

男哥：86

Ling：84

安安：88

平均分數：85.7分「NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團達人全都給Asus ZenFone 6手機打了「這東東還真不錯！」高評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Asus華碩電腦手機事業處資深產品經理吳崇維談到（崇維弟）問個明白。

Q大審婆：與會專家讚賞ZenFone 6全面屏無瀏海與精緻工藝外觀。但有達人指出外型設計上對女生來說太過陽剛？且機身拿起來重量比想像中沉？對此…

A崇維弟： ZenFone 6擁有翻轉鏡頭、全面屏、大電池等極致堆疊設計，讓機身仍維持在180g上下，相較同等手機並沒有更重更沉！我們針對女性推出新顏色（霓幻銀），不管漸層色的銀色中框與點陣式銀色背蓋塗層，都是很值得體驗的細節。

Q大審婆：現場達人對創新翻轉電動鏡頭設計大表讚揚。然而有專家疑慮電動鏡頭的耐用度與使用壽命？頻繁使用下可能有較高損壞風險？對此…

A崇維弟：ZenFone 6使用液態金屬相機模組，強度為不鏽鋼4倍且重量輕20%；Asus內部測試翻轉鏡頭經得起10萬次翻轉，等於每天45次自拍可使用5年，耐用性無庸置疑喔。

Q大審婆：承上題！拍攝各項表現皆達高水準，唯一讓人挑剔是鏡頭沒光學防震有些可惜？

A崇維弟：為取得機身最佳平衡比例與整體厚度考量，優化了內建相關功能體驗(如全景、動態追蹤等) ，讓手機即使沒有OIS也可拍出滿意照片。若鏡頭搭載光學防手震，機身輕薄度/電池容量都將不會是最完美表現。

Q大審婆：配置旗艦高通S855處理器與整體音效聆聽表現，達人們都說讚！但有人提及配置的6.4吋螢幕相較競品OLED技術，發色上與顏色飽和度有落差？

A崇維弟：這次ZenFone 6選用IPS LCD螢幕支援廣色域(DCI-P3)，且亮度高達600nits，在業界是頂規螢幕。OLED是不錯選擇，但我們無法忽視它的缺點如色衰、烙印、閃屏。綜合考量下最終選擇頂規IPS LCD。建議大家在色調上可使用Splendid色溫設定自行調整喜愛色調。

Q大審婆：5000毫安培大電量與快充技術，與會人士均表讚揚，然而坊間中高階機陸續加入無線充電功能，若能一併加入就更完善？

A崇維弟：因堅持5000mAh大電量，一天帶出門都不需充電，若增加無線充電，在現有技術限制下，最大電量或手機體積就無法維持。我們認為大電量是最優先選擇，往後也會將無線充電列入規劃參考。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Asus ZenFone 6手機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的崇維弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，帶著速速到杜拜哈里塔拍照留念，完成偶挑戰「世界第一」願望，哈哈！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw