嘉大語言中心推廣漢字之美　寫漢字拿獎金

▲▼ 嘉大語言中心推廣漢字之美，舉辦寫漢字拿獎金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學語言中心華語組為慶祝嘉大百年校慶，推廣繁體字之美，邀請外籍人士及國小三年級學生10月19日上午9時30分，至嘉大新民校區國際會議廳參加「國立嘉義大學X第二屆漢字東西軍比賽」，提升對漢字文化的認識，瞭解漢字來源與文化，增進學習華語文興趣。比賽詳情及報名資訊，可至FB臉書搜尋「NCYU CSL嘉義大學華語組」或網站http://csl.lgc.ncyu.edu.tw查詢

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▲▼ 嘉大語言中心推廣漢字之美，吸引各國際人士。（圖／記者翁伊森翻攝）



繁體漢字的發展與演變具有深厚的文化內涵，為世界上獨有的一種指事、會意文字體系，也是世界上被廣泛使用並高度發展的文字之一。嘉大語言中心華語組為發揚漢學文化，再次舉辦漢字比賽，活動即日起至9月22日止接受報名。

比賽除有高額獎金及獎牌外，所有參賽者，賽後皆能領取1份嘉義名產火雞肉飯便當，外籍參賽者，賽後可自費參加半日文化課程，活動具教育意涵也含蓋體驗在地特色，報名人數有限，額滿為止，歡迎對漢字書寫有興趣者把握機會參加。

▲▼ 嘉大語言中心推廣漢字之美。（圖／記者翁伊森翻攝）

語言中心吳靜芬中心主任表示，本活動去年舉辦時，即受到各界矚目，來自各地的外籍人士除對活動感到滿意外，也對嘉大華語課程有興趣，不僅成功行銷嘉大活潑有趣的華語課程，也讓更多人看見嘉大。

去年參賽的小學生，首度與外籍人士一同書寫漢字，特別的經驗加深小學生對漢字的興趣與驕傲。期盼今年有更多外籍人士及國小三年級學生共同參賽。

▲▼ 嘉大語言中心寫漢字拿獎金。（圖／記者翁伊森翻攝）