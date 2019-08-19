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顧立雄邀39家投信喝咖啡聚焦4議題　緊盯債券ETF投資人分散性

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為加強與投信業者的雙向溝通，金管會今（19）日邀集39家投信事業的負責人舉行聯繫會議，針對「強化債券ETF投資人分散性及風險控管」、「推動通路報酬支付之合理性」等4大議題交換意見。

金管會今天舉行投信業負責人聯繫會議，由主委顧立雄親自主持，會中除了聽取業者意見，納入未來制定政策的重要參考外，金管會也針對近期推行的重要政策，以及金融消費者保護等議題與業者充分溝通。

首先是「強化債券ETF投資人分散性及風險控管」，金管會指出，近期推行ETF投資人分散性的管理措施，請投信公司加強分散債券ETF受益人結構，並請櫃買中心持續定期舉辦債券ETF交易量獎勵活動，以鼓勵流動量提供者及投資人進行交易，提升債券ETF次級市場活絡性。此外，考量債券ETF規模持續增長，也請各家已發行債券ETF的投信公司應留意全球債券市場的整體風險，加強檢視所投資債券的分散性及流動性。

再者是「推動通路報酬支付的合理性」，金管會已在去年3月召開會議，取得以基金規模（AUM）計算通路報酬措施的共識，並自2020年起全面實施。金管會表示，這次也請資產管理業者應確實在今年底前與銷售機構完成重新議約，藉此改善以銷售額計算的銷售獎勵金，容易產生不當銷售行為。

第三是，持續實施「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，以優惠措施鼓勵投信事業提升自行投研能力與國際業務發展，並鼓勵境外基金機構及資產管理事業落實資產管理人才培訓。

最後為「鼓勵投信事業落實盡職治理守則」，期許投信事業能在此領域投注更多人力與資源，關注被投資公司社會責任與公司治理議題，加強與被投資公司經營階層對話及互動，強化盡職治理報告對外揭露品質。

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關鍵字：金管會,投信,ETF,投資,債券,境外資金,顧立雄

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