11月8日上路！實支實付保單每人限買3張　醫療、傷害險分開算且不溯及既往

▲多年的實支實付「副本理賠」將出現變化，從11月8日起每人只能限購3張。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會近期發函給壽險公會，多年的實支實付「副本理賠」將出現變化，預計從11月8日起，實支實付每人只能限買3張，不過醫療險和傷害險分開計算，而旅平險、登山險等則不納入計算，且不溯及既往，因此對現有超過3張的民眾來說，並不會受到影響。

隨著二代健保的實施，健保負擔外的自費項目也跟著增加，民眾對於實支實付的保險規劃也更加重視。從實務上來看，不少民眾會向多家保險公司一次購買多張實支實付險，最常見的是購買一張只接受收據正本理賠的保單，另外購買多張副本理賠的保單，即可獲得多張保單理賠。

金管會保險局長施瓊華表示，各家保險公司對於保戶投保都必須有風險控管機制，並針對所販售的保險商品進行額度控管，尤其是醫療險部分，若保戶擁有多張實支實付醫療險都是屬於不同保險公司，不僅保戶會有買太多、用不到的疑慮，同時保險公司也難以做到額度控管。因此，保險局近期發文給壽險公會，針對副本理賠的實支實付險研議控管方案。

施瓊華指出，實支實付是損害填補的保險性質，不應該以副本理賠的實支實付醫療險，獲得多張保單理賠的情況，也就是超出醫療費用的理賠金，進而引發道德風險。舉例來說，花花買了2張可副本理賠的實支實付，假設醫療費用是10萬元，透過多張保張可領到20萬元的理賠金，引起社會觀感上的疑慮。

根據金管會保險局發給壽險公會的函示，民眾在11月8日後，最多只能購買1張正本理賠和2張副本理賠的實支實付保單，不過醫療險和傷害險分開計算，也就是民眾最多擁有3張實支實付醫療險、3張實支實付醫療傷害險保單，而旅平險、登山險等則不列入計算。按照往例，民眾大多數擁有1至2張實支實付保單，通常在保障上其實是相當足夠。

施瓊華說，實支實付每人限購3張預計3個月後上路，也就是從11月8日開始，民眾舉凡購買實支實付險張數達到限額，就不得再加買，且不溯及既往，因此現在已有買超過3張該類型保單的民眾，並不會受到影響，同時保證續保者，續保時也不會受到影響。