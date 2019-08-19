「實支實付保單」11/8起每人限買3張！醫療、意外險分開算　收據正副本理賠要搞懂

▲「實支實付險」11月8日起只能購買3張。（圖／記者季相儒攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／台北報導

實支實付副本理賠爭議已久，喧騰多時終於定案。金管會近日發函壽產險公會，同意公會研擬的「實支實付險副本理賠控管措施」，自11月8日起，民眾最多只能購買3張實支實付保單，不過醫療險和意外傷害險可以分開計算，等於最多可購買6張；至於旅平險、團體險、學生保險及微型保單等不列入計算，而且新制不溯既往，也就是已經擁有3張以上實支實付險的民眾不會受到影響。

自從二代健保制度實施後，健保以外的就醫自費項目增加，實支實付保險商品越來越受重視，但現在的保險實務上，民眾可向多家保險公司購買多張實支實付醫療險，其中購買一張須出示收據正本的「正本理賠」保單，另外再購買多張提供收據副本即可理賠的「副本理賠」保單，因此可同時獲得多張保單的理賠。

針對實支實付「副本理賠」情形，金管會保險局認為過於浮濫，原擬修改《保險法》一併處理爭議，限制只能買「兩家兩張」，但因市場反彈聲浪太大，決定轉為修改壽產險業內規下手。

▲民眾購買多張醫療險和意外險，要衡量自己是否用得到。（圖／記者李毓康攝，示意圖，與本文當事人無關）

根據金管會送交壽產險公會的函示，自11月8日起，民眾最多只能購買3張實支實付保單，包含1張正本及2張副本理賠；不過，醫療險與意外傷害險可各自計算，也就是說，民眾最多可同時擁有3張實支實付醫療險，以及3張實支實付意外傷害險保單，分開計算等於最多可買6張。

團體保險、學生保險、旅平險、登山險、車險附加的駕駛人傷害險、信用卡附贈旅平險、微型保單等，都可不計入「最多3張」的限制內；另外也限制民眾只能在1張實支實付醫療險下附加1張自負額醫療險附約，但此張自負額醫療險附約可不計入3張限額計算，也就是說，民眾購買醫療險時，最多只能買3張實支實付醫療險，其中僅有1張可以附加自負額醫療險附約。

「實支實付保單最多3張」預計11月8日實施，民眾最多可各買3張醫療險與3張意外傷害險；若已購買超出限額張數的實支實付險，就不能再加買。不過新制不溯既往，也就是說，新制實施後，也不會影響已經擁有3張以上實支實付險的民眾。

至於在實施新制前的這段緩衝期間，是否會造成民眾搶買保單？壽險公會表示，其實還得回去釐清民眾是否有多張醫療保單的需求，因為純保障型保單如醫療險、意外險沒有「保單價值準備金」，也就是沒有「解約金」，且保費將隨著年齡增長而增加，加上醫療收據正本及明細表只能申請1份，民眾若同時購買多張「實支實付保單」卻用不到，除了增加負擔費用，還會衍生是否能以收據副本、影本申請其他醫療保險的爭議，因此各家保險公司多少都會控管實支實付險。