漁民林進龍運毒案無罪判決遭撤銷發回　恐成新冤案

▲林進龍運毒案再審無罪，今遭最高法院撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在小琉球開設漁船公司的林進龍，10年前接到小學同學林金群電話，承諾對方到碼頭拿一箱DVD，不料裡面竟藏了近6公斤海洛因，林進龍因此遭判刑18年定讞。全案於去年4月間再審，改判林進龍無罪，檢方上訴，最高法院審理後，10日撤銷林進龍的無罪判決，發回高雄高分院更審。

本案緣起於2009年5月18日，台商林金群與毒販謝龍宗，在菲律賓購買近6公斤的海洛因磚16塊，藏在3台DVD內裝箱，紙箱上寫「林進龍轉交阿鳳」。林金群遂將紙箱交給到菲國卸貨的我國籍漁船「得利10號」船長陳火盛，謊稱DVD壞掉要送回台灣維修。隨後林金群跨海打電話給林進龍，說有故障DVD要送回台維修，請林進龍到東港碼頭代收後交給謝男的妻子，林進龍一口答應，並叫自己的獨生子，到碼頭取走紙箱。

林子取走紙箱後，隨後被跟監的檢警單位逮捕，檢方認定林子不知情，對林進龍、陳火盛2人提起公訴。林進龍百口莫辯，最後2012年8月間遭判刑18年定讞。林進龍不願就此人生含冤，展開逃亡，東躲西藏了4年多後，終於獲得「冤獄平反協會」協助，順利向高等法院高雄分院提出再審。高雄高分院審理後，去年5月間判處林進龍無罪。

林進龍獲判無罪後，並未高興太久，檢方隨後提出上訴。最高法院審理後，採信檢方意見，撤銷高雄高分院對林進龍的無罪判決，發回更審。

最高法院在撤銷理由中指出，員警查扣海洛因紙箱時，對員警供稱的內容，似乎對紙箱內藏放海洛因知情，有必要詳查；另外同案被告林金群在與林進龍通話後，隨即又打電話給毒販謝男，其中是否另有隱情？而且林金群與林進龍通話時間，最短17秒、最長87秒，再審認為時間太短無法說明運毒計畫，最高法院不認同，認為有必要釐清。最後，最高法院認為，找林進龍運送高額海洛因，應該是本件運毒計畫的重要環節，怎麼可能會由林金群臨時決定打電話給林進龍，最高法院認為再審對此判斷過於速斷，所以撤銷發回更審。

