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國中小也瘋AI！北醫夏令營「避撞、迷宮競賽」讓孩子做中玩

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▲▼台北醫學大學舉辦2019仲夏機器人夏令營。（圖／台北醫學大學提供）

▲台北醫學大學舉辦2019仲夏機器人夏令營。（圖／台北醫學大學提供）

記者謝承恩／綜合報導

國中小學生暑假瘋AI！台北醫學大學管理學院大數據研究中心、台灣人工智慧發展學會與台北安和扶輪社合辦的「2019仲夏機器人 AI 夏令營」在8月19日到21日登場，其中有一半的是清寒學子，由台北安和扶輪社贊助支持參加，讓孩子們盡情探索人工智慧的迷人之處。

▲▼台北醫學大學舉辦2019仲夏機器人夏令營。（圖／台北醫學大學提供）

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▲透過組裝、循線感測、迷宮競賽等，訓練學生的程式邏輯。（圖／台北醫學大學提供）

臺北醫學大學管理學院大數據研究中心繼暑假初的高中AI 營後，將觸角往下扎根到國中、小學，引領學生認識AI及機器人組裝及應用，課程內容包括循線感測、避撞、迷宮競賽等等，以專業教導，搭配實務引導，訓練學生程式設計邏輯、具備解決問題能力、培養團隊合作精神、發揮創意潛能。

▲▼台北醫學大學舉辦2019仲夏機器人夏令營。（圖／台北醫學大學提供）

▲其中有一半的學員是清寒學子，透過活動培養AI潛能。（圖／台北醫學大學提供）

本次活動能夠順利推展，除了台灣人工智慧發展學會外，還有臺北醫學大學管理學院和大數據研究中心的共同辦理，以及台北安和扶論社的支持與贊助才能完美執行。小朋友無不使出混身解數，發揮夏令營所學技巧爭取榮譽，帶給小朋友訓練程式設計邏輯，同時開啟桃子腳國中小學生科技教育的新頁，AI人才能提早扎根成長。

ET快訊
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關鍵字：台北醫學大學,2019仲夏機器人夏令營

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