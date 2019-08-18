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嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動　143名學子受惠

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▲▼ 嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動，143名學子受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動，143名學子受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019嘉義地區慈善團體聯合助學扶助暨表揚活動」在嘉義縣創新學院溫韾登場，為協助弱勢家庭學子順利就學，社會局和社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會100年起結合31個企業、宮廟和慈善公益團體，共捐助551萬6,800元助學扶助金，累計1,086人次弱勢學子受益。

▲▼ 嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動，143名學子受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動，八年捐助五百多萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

助學活動匯集嘉義市城隍廟等22個慈善團體及善心人士的愛心，共同捐助獎助學金、愛心禮品、親子活動等90萬6,000元，一同幫助143名貧困家庭學子就學，國小、國中、高中和大專生的獎項有「助學金」、「優異獎學金」和「善的循環」，每人各頒發2,000元至6,000元獎助學金。

今年助學表揚活動意象為「夢想起飛」，以熱氣球代表讀冊囝仔心中的夢想與希望。浩瀚無涯的天空代表現今的社會環境，每一個讀冊囝仔的心願在廣大的天空中顯得渺小微弱，透過助學單位及完善的教育環境，讓讀冊囝仔安心在學校就讀、成長，在社會上勇敢逐夢，希望透過更多的善心力量，讓熱氣球持續升空，讓讀冊囝仔夢想成真。

縣長翁章梁指出，新的學期即將展開，小朋友就要展開另一階段的學習，對經濟弱勢的家庭來說，學費的壓力也是負擔，感謝今年大力贊助的22個慈善團體及個人，尤其感謝嘉義縣慈善團體聯合協會長期關注經濟弱勢學童的就學需求，集結民間力量，讓他們能安心就學。

翁章梁說：「在我們跌倒的時候，牽起我們的手的人，常常是陌生人。」他勉勵曾經接受表揚受助的學子,未來奉獻自己的專長和力量，回饋社會。

他表示，每個家庭都會遇到生活的困境，他鼓勵大家即使處在艱困的環境中，要更加勇敢，培養自己的自信與專長,幫忙更多的人，讓愛循環，讓愛蔓延。

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關鍵字：嘉義地區慈善團體,聯合助學表揚

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