　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海外求婚卻慘被分手...心碎哥瀟灑「10萬鑽戒丟海裡」！人生變更好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲型男貝斯里（Brendan Beasley）日前替女友規劃了一趟求婚之旅，地點還選在有著絕美風景的希臘聖托里尼，但在成行不久前，女友直接跟他分手，他收起悲傷自己去度假，並把5000元澳幣（約台幣10.8萬）的求婚戒指直接丟進海裡，勇敢拋下過去，也讓他的人生迎來了更好的際遇。

貝斯里來自雪梨西部彭里斯（Penrith），是一名電工，兩年前因為想跟交往3年的女友求婚，還依照女友的夢想，規劃了一趟聖托里尼的旅程，沒想到在出發3個月前，女友突然跟他分手，他感到非常驚訝，也不知道是出了什麼問題，但仍然留著求婚戒指，想著女友也許會回心轉意再復合。

沒想到不久後，女友就另結新歡，讓他傷心透了，乾脆一個人跑到聖托里尼散心，他看著夕陽，直接心一橫，把價值超過10萬塊的鑽戒丟進遠方的愛琴海，而他的導遊錄下了這個告別舊生活的關鍵時刻。

▲▼澳洲哥在求婚前被分手，直接把丟到海裡。（圖／翻攝自IG／besus___）

▲貝斯里一人到聖托里尼度假。（圖／翻攝自IG／besus___）

貝斯里提到，即便這趟旅程和鑽戒花了他很多錢，這仍然是個很棒的決定，「我丟掉戒指那一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，我真的在那裏找到了自己」。

沒想到下定決心段捨離之後，他的生活變得更棒了，在這趟獨自完成的「求婚之旅」中，他遇見了一個加拿大女孩卡珊卓（Kassandra），兩人順利交往，他也搬到加拿大住了4個月，回到澳洲後繼續當電工，現在他像要再搬去加拿大找女友，並且在石油鑽井平台找份工作。

當被問到會不會後悔丟掉那枚戒指，貝斯里篤定回答「不會」，而且自己從來就沒有後悔過，「這件事讓我獲得了更好的結局」。

ET快訊
10萬元坐頭等艙「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像
10萬元坐頭等艙配餐沒了　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒女
月薪2.3萬壓力大…39歲夜班女作業員伴母屍1年沒發現　房東
欣慰女兒考85分！爸一問真相曝光瞬間驚呆　網秒歪樓：岳父大人

關鍵字：求婚,鑽戒,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1997年香港回歸後首次！　日本發布赴香港危險警訊

德州槍擊案63歲妻子亡　寂寞夫日夜睡墳旁「她曾是全世界」邀大家參加喪禮

海外求婚卻慘被分手...心碎哥瀟灑「10萬鑽戒丟海裡」！人生變更好

川普籲中國要「人道處理香港」　邀請習近平會談解決紛爭

冰毒+19.5萬藏下體！女警拉出塑膠袋…金髮妹：不知道不是我的

快訊／費城住宅區爆槍擊「連開100多槍」！6警察與兇嫌駁火受傷

狂曬渾圓半球！饒舌辣姬妮琪米娜示範女人「置」上

遺體破損躺鐵軌邊！印度搭火車「摔出車廂」　象牙海岸國腳慘死

紐西蘭出土「巨型企鵝」化石　身高1.6公尺體型堪比人類

「他們搞美國很多年了」！　川普威脅退出WTO：如果有必要的話

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

1997年香港回歸後首次！　日本發布赴香港危險警訊

德州槍擊案63歲妻子亡　寂寞夫日夜睡墳旁「她曾是全世界」邀大家參加喪禮

海外求婚卻慘被分手...心碎哥瀟灑「10萬鑽戒丟海裡」！人生變更好

川普籲中國要「人道處理香港」　邀請習近平會談解決紛爭

冰毒+19.5萬藏下體！女警拉出塑膠袋…金髮妹：不知道不是我的

快訊／費城住宅區爆槍擊「連開100多槍」！6警察與兇嫌駁火受傷

狂曬渾圓半球！饒舌辣姬妮琪米娜示範女人「置」上

遺體破損躺鐵軌邊！印度搭火車「摔出車廂」　象牙海岸國腳慘死

紐西蘭出土「巨型企鵝」化石　身高1.6公尺體型堪比人類

「他們搞美國很多年了」！　川普威脅退出WTO：如果有必要的話

中職／統一結束花蓮8天7戰　下周6連戰6先發林子崴上陣

大便超臭＝警訊！醫點「8排泄狀況」看腸道生病沒...下次可先別沖

韓妞、歐美女生都抵擋不住「嫩黃色」的魅力　從頭到腳都默默全包了

1997年香港回歸後首次！　日本發布赴香港危險警訊

德州槍擊案63歲妻子亡　寂寞夫日夜睡墳旁「她曾是全世界」邀大家參加喪禮

辛辛那提女網／謝淑薇1日2勝　下輪對球后大坂直美

新台幣開盤貶0.8分　以31.41元兌1美元開出

美股重挫3％　台股早盤重挫逾百點...創近六個交易日新低

穿短褲睡覺撩到姊夫指侵　小姨子痛醒尖叫「1小時後押去自首」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

她「為私奔假死」　活活燒出女焦..

吃榴槤配酒猝死　醫生：千萬不可

象牙海岸國腳　印度搭火車慘摔死

Coser遭群男逼圍嚇哭　網飆..

饒舌姬妮琪米娜示範女人「置」上

批WTO虧待美國　川普揚言退出

全機只為他飛　幸運男爽享超夢幻..

求婚被分手　他10萬鑽戒直接丟..

紐西蘭出土1.6公尺巨型企鵝化..

冰毒+19.5萬藏下體！她：不..

戀愛啦！日本最可愛女高一生出爐

Uber司機接女客前收訊息「當..

兒子被笑娘！帥爸護航：是我有福..

走光被截圖威脅　美星自曝乳頭照

更多熱門

相關新聞

紐西蘭出土1.6公尺巨型企鵝化石

科學家在紐西蘭南島北坎特伯雷（Canterbury）地區，發現了巨型企鵝的化石，身高達1.6公尺，體重重達80公斤，體型與人類相仿，化石的出土也證明了巨型企鵝的存在。

雪梨男持刀砍人1傷　曾吼：真主至大

22歲腦麻男完成「開卡車」夢想！

4年從街友變富翁　他曝成功祕訣

2幼童吞100粒成人血壓藥命危！

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？男女交雜肉色曝光

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

迪士尼女星宣布拍A片！性愛「真槍實彈」

柯昱安辭北市副發言人：我的極限就到這裡

賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分求緩刑

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面