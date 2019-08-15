海外求婚卻慘被分手...心碎哥瀟灑「10萬鑽戒丟海裡」！人生變更好

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲型男貝斯里（Brendan Beasley）日前替女友規劃了一趟求婚之旅，地點還選在有著絕美風景的希臘聖托里尼，但在成行不久前，女友直接跟他分手，他收起悲傷自己去度假，並把5000元澳幣（約台幣10.8萬）的求婚戒指直接丟進海裡，勇敢拋下過去，也讓他的人生迎來了更好的際遇。



貝斯里來自雪梨西部彭里斯（Penrith），是一名電工，兩年前因為想跟交往3年的女友求婚，還依照女友的夢想，規劃了一趟聖托里尼的旅程，沒想到在出發3個月前，女友突然跟他分手，他感到非常驚訝，也不知道是出了什麼問題，但仍然留著求婚戒指，想著女友也許會回心轉意再復合。

沒想到不久後，女友就另結新歡，讓他傷心透了，乾脆一個人跑到聖托里尼散心，他看著夕陽，直接心一橫，把價值超過10萬塊的鑽戒丟進遠方的愛琴海，而他的導遊錄下了這個告別舊生活的關鍵時刻。

▲貝斯里一人到聖托里尼度假。（圖／翻攝自IG／besus___）

貝斯里提到，即便這趟旅程和鑽戒花了他很多錢，這仍然是個很棒的決定，「我丟掉戒指那一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，我真的在那裏找到了自己」。



沒想到下定決心段捨離之後，他的生活變得更棒了，在這趟獨自完成的「求婚之旅」中，他遇見了一個加拿大女孩卡珊卓（Kassandra），兩人順利交往，他也搬到加拿大住了4個月，回到澳洲後繼續當電工，現在他像要再搬去加拿大找女友，並且在石油鑽井平台找份工作。

當被問到會不會後悔丟掉那枚戒指，貝斯里篤定回答「不會」，而且自己從來就沒有後悔過，「這件事讓我獲得了更好的結局」。