快訊 /「郭柯王」確定桃園同框　2020大選三結義「如此甚好」

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

「郭柯王」週日在宗教法會活動上確定同框。台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、立法院長王金平三方的幕僚15日中午舉行會前會，除了確認當天到場的時間等細節外，對於接下來的合作可能，熟悉內情人士也以「桃園三結義」中的劉備與關公在結拜時共曰「如此甚好」4字來形容。

由功德山寺住持寬如法師主持的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，18日將在桃園巨蛋登場，屆時郭柯王將齊聚現場參加千人祈福活動，三人的座位也被安排在一起，將有自然的互動。

幕僚會前會搶先在15日中午登場，柯文哲心腹、北市府顧問蔡壁如下午已返回北市府。被問到郭、柯、王會面地點，是否就是18日在桃園巨蛋舉行的宗教活動時，蔡壁如答說「對、對、對」；至於三人是否闢室密談？蔡壁如表示，「沒有談到」；另傳出郭台銘陣營希望「郭柯配」大於「郭柯合」，蔡壁如則稱「我不知道」，隨即進入辦公室。

《三國演義》以桃園結義的故事開頭，書上記載，飛曰：「吾莊後有一桃園，花開正盛;明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。」玄德、雲長齊聲應曰：「如此甚好。」次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰：「念劉備﹑關羽﹑張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑒此心。背義忘恩，天人共戮！」誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。

對於接下來的合作可能，熟悉內情人士以「桃園三結義」中的劉備與關公在結拜時共曰「如此甚好」4字來形容，