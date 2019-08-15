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遺體破損躺鐵軌邊！印度搭火車「摔出車廂」　象牙海岸國腳慘死

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▲▼印度民眾搶搭火車，導致整列車人滿為患還要站外面。（圖／CFP）

▲印度火車超載時有所聞，但目前無法確定迪歐曼蒂之死與火車超載有關。（資料照／CFP）

記者王致凱／綜合報導

曾效力英冠查爾頓競技的前象牙海岸國腳阿布巴卡爾・迪歐曼蒂，上周於印度搭火車，準備前往加爾各答向新球會報到，卻於中途失蹤。印度警方9日於恰蒂斯加爾邦一處鐵軌旁發現其破損的遺體，懷疑他從車廂摔落後死亡。

今年31歲的阿布巴卡爾・迪歐曼蒂（Me Aboubacar Diomande）在球場上司職中場，2006年間曾到英冠查爾頓競技效力，但未滿一季就被外界至比利時聯賽，2007年後返回象牙海岸阿必尚繼續足球生涯。阿布巴卡爾・迪歐曼蒂2009年曾代表象牙海岸參加非洲國家杯，並擔任隊長。

阿布巴卡爾・迪歐曼蒂上月才剛取得簽證，8月8日先搭機飛抵孟買後，轉乘火車前往加爾各答向新球會報到，卻於8月9日遭發現慘死鐵軌旁。警方表示，憑著在遺體附近找到的一支手機，才確定死者為阿布巴卡爾・迪歐曼蒂。

印度警方表示，雖然暫時不清楚死者生前乘坐哪一班火車，但相信他是不慎從車廂中掉落鐵軌後死亡。警方表示，已經聯絡阿布巴卡爾・迪歐曼蒂位於德里的友人，同時通知其家屬。

印度火車一向以事故頻繁和嚴重超載聞名，經常出現乘客擠滿車頂，或是抓住車廂邊緣「外掛」車廂外的奇景。不過，目前並不清楚阿布巴卡爾・迪歐曼蒂之死是否與火車超載有關。

▼2009年非洲國家杯，阿布巴卡爾・迪歐曼蒂（右）曾代表象牙海岸出賽。（圖／路透）

▲▼象牙海岸前國腳阿布巴卡爾•迪歐曼蒂（Me Aboubacar Diomande）。（圖／路透）

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關鍵字：象牙海岸國腳,Me Aboubacar Diomande

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