快訊／柯文哲重組發言團隊　前駐荷蘭代表周台竹領軍搭配「學姐」　

▲未來台北市政府發言人團隊，將由周台竹、黃瀞瑩、陳冠廷形成新三角組合。（組合圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣異動！市府發言團隊，劉奕霆、柯昱安已雙雙辭去正、副發言人，發言人一職將由前駐荷蘭代表周台竹接任。未來身兼觀傳局長的劉奕霆將專注局內業務，柯昱安則回歸社群經營本業；未來發言人團隊將由周台竹、現任副發言人「學姐」黃瀞瑩與陳冠廷形成新三角組合。

柯昱安受訪時證實此事，他表示，因平日處理新聞回應、上節目、經營社群，業務量龐大無法兼顧，現在回歸本業，把重心放回社群經營，12日向北市府顧問蔡壁如與柯提出這個想法，蔡也同意做職務調整。劉奕霆則表示，稍後回應。

周台竹曾派駐美國、歐洲、南非和加勒比海，國際經驗豐富。柯文哲2018年1月曾出訪歐洲，首站訪問荷蘭時由周台竹陪同，柯文哲當時受到烏特勒支市（Utrecht）、阿梅瑞（Almere）及愛因霍芬（Eindhoven）等市長最高規格接待，其中烏特勒支市長范贊能（Jan van Zanen）還邀請柯文哲到最高級VIP包廂觀賞甲級足球聯賽，是接待超級VIP的規格。柯文哲今年5月延攬他擔任台北市國際事務委員會副主委，入府3個月接任發言人。