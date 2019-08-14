北大弒母兇嫌欲自殺…恐懼「母親死狀」放棄！ 殺人動機首曝：幫她解脫

▲網友在微博上發佈了疑似吳謝宇陪酒影片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

轟動一時的「北大弒母案」日前已經有了關鍵進展。嫌犯吳謝宇承認案件是自己所為，並交代作案過程。他案發那天趁謝天琴換鞋的時機，用啞鈴砸死了她，但否認殺害媽媽的想法與媽媽管教嚴格有關，稱殺母親其實是為了幫她解脫。

綜合陸媒報導，他自述稱，父親去世後，母親很痛苦，「會寫一些話在紙上，比如我要去陪你之類的」，情緒悲觀。他曾嘗試很多次開導媽媽，包括帶媽媽出去玩，但都沒有幫助媽媽擺脫這種情緒。

相關人士還透露，吳謝宇覺得自己與母親生活得很辛苦，本來想在犯案後自殺，但最終由於目睹其母親最後的死亡狀態，心生恐懼，放棄結束自己生命的念頭。

他還證實，吳謝宇表示自己不需要委託辯護人，並拒絕和指派辯護人見面，「目前，除相關調查人員外，並未有其他親屬見過吳謝宇。」

此前，警方逮捕吳謝宇後，對其進行了約8個小時初步審訊。在初步審訊階段，吳謝宇對殺害其母行為並不否認，但對於動機、犯案經過、犯案後自身情況等案件核心問題全採取回避態度，基本上不做正面回答，只在自述時稱「父親吳志堅對他影響確實較大」。

據知情人士表示，吳謝宇只在涉及與案件無關的知識性話題時，才積極表達，「甚至還會主動談起黑洞等相關學術話題。」

因未接到曾表示要回國過年的吳謝宇母子，謝家親屬2016年2月14日打開了吳謝宇母親謝天琴居住的中學教職工宿舍，隨即發現謝天琴被人殺害於家中，看到屍體被活性炭等層層包裹，並在案發現場發現監控攝影機。警方偵查發現凶案發生於2015年7月11日，並認定謝天琴的兒子吳謝宇有重大作案嫌疑。