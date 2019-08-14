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川普指解放軍在香港邊境集結　「大家為什麼要譴責美國」

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普14日在推特表示，「中國政府正在向香港邊境部署軍隊」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

香港示威者13日發起第二日「警察還眼」行動，是連續第5天在機場集會，一度與警方發生肢體衝突。美國總統川普14日在推特表示，根據他目前所掌握的情報來看，中國政府正在向香港邊境部署軍隊，每個人都應該保持冷靜與安全。

美國總統川普14日凌晨（美國時間13日下午）在推特針對「香港問題」表示，根據他目前手上擁有的情報判斷，中國政府正在向香港邊境部署軍隊，「每個人都應該保持冷靜與安全」。此外，他另一篇推文則在感嘆，許多人拿香港正在發生的問題來譴責他與美國，「我無法想像這是為什麼。」

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關鍵字：川普,推特,共和黨

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