善盡社會責任　暑期開辦「台電2019羽球FUN電營」

▲台電2019羽球FUN電營嘉義場開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台電公司13日於嘉義市國民運動中心羽球場，舉辦為期5天「台電2019羽球FUN電營」活動，由台電輸工事業部執行長籃宏偉副總經理率領台電羽球隊各球星帶領小球員們體驗羽球運動，開訓典禮由活動主席台電輸變電工程處南區施工處張耀宗處長及台電嘉義區處黃肇祥處長共同主持。

▲台電善盡社會責任舉辦羽球夏令營。（圖／記者翁伊森翻攝）

籃宏偉表示，台電長年培植棒球、男排、羽球、女排、足球、籃球等6支社會甲組球隊，為國家培養體育人才，並自2016年起開辦暑期球隊夏令營，已經成為家長與小球員暑假最期待的活動。今年以「FUN電營，玩球趣」為活動精神，讓更多學童在遊戲中學習運動技巧。

▲台電羽球夏令營，吸引不少小朋友。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃肇祥表示，台電為了配合政府推廣全民運動、實踐企業社會責任，並關懷弱勢回饋鄉里，發揮台電一家精神，從2016年至2019年，在今年已邁入第4個年頭，每年暑假均舉辦不同的球類營隊，讓小朋友「FUN電營，玩球趣」。今年的營隊課程自8月13日至17日總共5天，希望能激發嘉義縣市學童對羽球運動產生興趣，培養更多未來的羽球健將。