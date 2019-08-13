香港抗爭2個月「假消息瘋傳」！CNN教如何分辨：網路已變新戰場

▲香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港反對「逃犯條例」的示威運動越演越激烈，也造成許多流血衝突，同時，網路各式假消息滿天飛，讓人眼花撩亂，CNN就指出，網路儼然已經成為香港街頭外的另一個戰場，來自中國政府的假訊息煽動民意，民眾應該要學會如何分辨。



CNN報導指出，香港如今要面對的不只是街頭的抗爭，更又另外一場戰爭，那就是網路上的假消息。文章內舉例，在7月21日，元朗地區發生白衣人無差別攻擊市民的事件，一名懷孕女子被打的影片照片在網路上瘋傳，更一度有消息指出她被打到流產，讓網友群起激憤，後來又有消息指該女並沒有懷孕，後來才證實女子的確是懷孕3個月的孕婦，且母子均安。

▲7月21日，元朗發生衝突，一名懷孕女子被打的影片在網路上瘋傳，後證實母子均安。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

從這個例子中就可以看出，未證實的網路謠言對民眾有著極大的影響力，這股力量也影響著長達兩個多月的反送中抗爭。文章中就教學，有幾種方式可以分辨網路上瘋傳的消息是否為假新聞。

1. 檢查來源

記得要搜尋或檢查消息來源，看看是不是可靠的網站。

2. 交叉檢查來源

看看其他值得信賴的新聞媒體是否有報導此事

3. 確認日期

確定故事和圖片都是當下發生的，不是之前的老故事炒作

4. 確認作者

仔細搜尋一下作者，他是否為真？他先前出版過的內容是什麼？

5. 檢查證據

看看這則消息是否有其他支援的連結或是專家說法，或是有無官方聲明？

6. 使用事實查核網站

例如FactCheck.org、Politifact.com、Snopes.com等等，來檢查消息真偽。





文章中還舉例，先前有一則推特影片，內容為中國坦克已經在深圳，準備進入香港「清場」，影片被轉發8000多次，，更有高達84萬人觀看，但後來事實查核網站指出，影片中經過的一個車站位在福建省，距離香港非常的遠，可見是假消息。還有另一項消息指出，示威者用鉗剪斷警員手指，引起熱烈討論，但也被整證實是假的。

專門對抗假新聞的全球性非營利組織「First Draft」編輯克魯格（Anne Kruger）認為，假消息一班很難追查源頭，但是要組織一個專門放假消息陣營是完全有可能的。她也認為，亞洲國家應該要在學校內就增加媒體素養的課程，在澳洲、奈及利亞或加拿大等地，政府都極力推廣媒體識讀運動，教導人民如何避免受騙於假新聞。