Airbnb老闆迷昏2男！　「扮棉被爬上床」他下面爆痛醒：老婆help

▲經營Airbnb的隋男忍不住慾火，接連2次試圖性侵房客與網友。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

香港籍男子阿波（化名）2年前來台探親，住進熟識的隋男經營的Airbnb民宿，卻被對方在食物裡摻入含有迷姦藥FM2成分的處方藥；他昏睡後突感下體疼痛，驚醒發現隋男裹在棉被裡當偽裝，正在玩弄他的性器，後來藉口逃出並報警驗傷。忍不住的隋男3個月後對另一名網友故技重施，還弄得對方肛門出血，最後在高等法院法官駁回上訴的情況下，被判10年徒刑。

判決書指出，隋男經營Airbnb已有一段時間，和阿波是舊識；2017年2月，有失眠問題的隋男接待來台探親的阿波，當晚幫對方煮泡麵，還提供果乾及酒類，卻趁機在食物裡加入之前醫生開給他的處方藥。由於含有FM2成分，阿波喝完不久就覺得昏昏欲睡，想回到房間睡覺。

當天半夜，阿波突然感覺到下體被觸摸，但迷濛中睜開眼睛只看到胯下多了隆起的棉被，並沒有多想就又閉上眼睛繼續睡。沒想到感覺越來越強烈，阿波因為劇烈疼痛而驚醒，感覺到棉被下面有人，但想翻卻翻不開，於是趕緊衝下樓盥洗，收拾東西離開，並傳「help」訊息給老婆，隨後在老婆陪同下驗傷報案。

同年7月，隋男和網友小剛（化名）相約「抱睡」（兩人單純抱著睡覺），又藉口提供對方果乾和酒類，並下藥性侵。小剛半夜痛得驚醒，看到隋男正用下體磨蹭他的臀部，還看到床單上自己肛門破皮流出的血，想辦法推辭離開後，立刻報警。





▲士林地院法官判隋男10年有期徒刑。（圖／記者劉昌松攝）

一審士林地院法官判處隋男10年有期徒刑。高等法院調查隋男上訴案件，發現阿波與小剛都出現創傷後壓力症候群，多次因焦慮、憂慮、失眠、緊張、食慾不振等精神問題到身心科求診，判斷確實有遭到性侵情事。

儘管隋男和阿波以40萬和解，但至今分毫未給，與小剛也沒有達到和解共識。因此，高院認為他既無和解誠意，就無減輕量刑的必要，決議維持原判決，全案仍可上訴。