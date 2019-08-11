讓保母養自己小孩也有收托空間！衛福部擬「2方向」放寬限制

▲保母若育有6歲以下幼兒，收托會受到限制，現在衛福部正研議放寬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪巧藍／台北報導

政府希望解決少子化問題，提出托育政策幫助民眾養小孩，但民間團體批評，現行收托人數規範讓正在育兒的保母工作權受限，也讓國內保母人力持續老化，無法注入新血。衛生福利部今（11）日表示，目前正在研擬放寬《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，包含保母子女列全日托名額年齡下修至5歲，2歲以上子女若已就讀幼兒園，可增收日間托育等兩大方向，預計年底前上路。

根據衛福部統計，2017年國內共計26,240名保母，當中近六成屬於50歲以上年齡層，保母人力出現老化趨勢。托育政策催生聯盟召集人劉毓秀分析，原因之一來自於現行保母收托規定，若育有6歲以下孩子的保母不得正常收托，限縮甚至剝奪育兒保母的工作權，嚴重阻卻一群年輕力壯、且有意願從事托育的女性勞動力進入托育工作。她也提到，數年後超過半數的保母勢必屆齡退休，若無新血持續穩定加入，將面臨人力斷層，使家長更難找保母。

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▲托育政策催生聯盟舉辦記者會檢討保母政策。（圖／記者洪巧藍攝）

根據現行規範，每一托育人員在半日、日間、延長或臨時托育最可收托4人，其中未滿兩歲最多2人；若為「全日」或者「夜間」托育最多可2人。其餘還有在僅收1名全日拖、或收托夜間托育2歲以上2人時，可以增收日間托育1至2人的規範。

對於育有孩子的保母來說，規範還包含若同時扶養2名2歲以下幼兒，考量照顧自己孩子需求，無法收托；扶養6歲以下孩子則視同全日托（夜托）名額，所以當保母同時有2名6歲以下幼兒，即便日間送幼兒園，也仍無法收托。

衛福部社家署副署長祝健芳表示，為改善此問題，社家署目前已研擬出2大方向，包含：「2歲以上子女若已就讀幼兒園，可增收日間托育」以及「保母子女列全日托名額年齡下修至5歲」。

祝健芳解釋，當保母自己有一名2歲以下孩子和一名2以上且送到幼兒園的孩子，可以收托1名日間托育兒童；若孩子都滿2歲且送幼兒園，白天時段沒有照顧自己孩子需求，可以收托2名日托兒童。至於年齡下修，考量6歲以上孩子已經進入小學，5~6歲正好介於幼兒園與小學之間，研擬年齡從6歲改為5歲以下子女列為全日托。

祝健芳表示，相關規範還在研擬當中，經預告、公告等行政程序，估計年底前可以上路。