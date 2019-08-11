郭、柯、王會面有譜！柯文哲：安排一下時間對局勢交換意見

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平是否結盟，備受各界關注。柯文哲11日前往台南參拜全台開基永華宮受訪表示，「既然大家都這麼關心，也許應該找個時間，有關的人員都全部坐下一起談一談」。至於會面時間，柯文哲表示，三個人都是大忙人，給三方的幕僚去安排，時間、地點以及要談什麼，大家先想一下。

針對是否會面以公開的方式進行，柯文哲強調，一般來講這種東西，不是單方面決定，看誰要當主人，由主人安排時間地點，也不要一個人宣布，三個人一起坐下來談一談，對整個局勢交換一下意見，也是應該的，「所以好吧，我們去談一下時間」。

媒體追問，現在是否要等王金平的態度更確定一點？對此，柯文哲表示，「世間什麼事情都是討論」，還是一句話，如果是大家想的是台灣整體利益，人民的最大福祉，要共同目標討論，比較有結論。

綠營分析，若三人合作，對柯有利，對郭王不見得有利，認為三個人結盟機率很低。柯文哲回應，大家都忘記一件事，有時候對事業有成，或是在政壇打滾很多，或是像看透生死的人，跟一般人想法不一樣，一般在政治上在算計說，要搶一個職位要幹什麼，可是他們常常忘記，有時候人生到一個境界，想的真的就不再是個人，是台灣的整體跟長期利益，還有人民的最大福祉。

柯文哲指出，「所以我講過一句話，壞人常常不了解，好人為什麼要做好事」，所以他總是想說，這些人一定在權力分配、資源分配，沒有想到說，人家是有不同的思維，所以有時很難跟他們溝通。

對於郭王可能會顧全藍營的大局，柯文哲表示，思考的是派系的利益，政黨的利益，還是台灣的整理利益，這邏輯完全不一樣，所以每個人都在想說，「我一定要自己來幹」，這個就沒有什麼好講的嘛。

柯文哲說，「所以我倒認為，總是讓台灣有一個向上提升的機會，政治不應當如同他們那些人在想的，都一定坐下來在分配職務，讓台灣的歷史有一次說，大家想的是，台灣的整體利益、人民的最大福祉，所以在一開始我講說，這才是真正的中心思想，中心思想不是統獨啦，就是那種，常常講了老半天，啊你講的跟你做的，也沒有湊起來啊。」