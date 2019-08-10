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3離島縣長12日北京會劉結一　爭取自由行「放寬」金馬澎

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▲海峽論壇,楊鎮浯。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲連江縣長劉增應（左）、金門縣長楊鎮浯（中）、立法委員陳雪生（右）參加海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／福建報導

大陸8月起暫停陸客來台自由行，並傳出9月要進一步限縮團客，金門、馬祖、澎湖憂心衝擊觀光市場，三縣首長楊鎮浯、劉增應、賴峰偉預計12日赴北京拜會國台辦主任劉結一，爭取放寬金馬澎陸客旅遊。

金門縣府表示，大陸自從暫停陸客來台自由行後，金門各界都相當關切，業者也擔憂衝擊金門觀光產業，因此縣長楊鎮浯親自邀請連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉一同赴北京，拜會國台辦，預計於12日與國台辦主任劉結一會面。

▼金門縣長楊鎮浯先前搭乘小三通赴陸。（圖／金門縣政府）

▲金門,楊鎮浯,小三通。（圖／金門縣政府）

金門縣府指出，根據統計資料，今年以來，陸客佔小三通人流45％，其中自由行就佔了70％，暫停的話，對小三通人流與金門觀光產業會造成很大衝擊。金門觀光處也提到，若自由行陸客無法進入金門，金門的觀光產值將損失超過25億元新台幣。

金門縣政府強調，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理，尤其小三通「純金門自由行」已為常態，陸方此番政策宣布，對金門觀光與相關產業發展影響很大，期望大陸能釋出善意，以利未來福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通的推動作業。

此外，馬祖1日傳出自由行陸客在黃岐被卡關，無法透過小三通赴馬祖，連江立委陳雪生相當關切此事，在與縣長劉增應、議長張永江討論後，先於8日赴陸與福建官員會面，協商小三通相關事務，並預計12日一同赴北京拜會國台辦主任劉結一。

陳雪生表示，基於榕馬人民長年文化、宗教、情感交流，自由行禁令未除事態嚴重，「金馬小三通為兩岸和平先鋒，具歷史意義，開啟交流大門以來，為兩岸互動建立良好基礎，並開創先行先試模式，因此陸客金馬小三通自由行及團遊，應與大三通區隔。」

▼陳雪生（右三）8日赴福建拜會福建省台港澳辦主任王玲（左三）。

▲陳雪生赴陸會福建官員　協商小三通陸客赴馬祖事務。（圖／陳雪生服務處）

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關鍵字：小三通,金門,馬祖,澎湖,陸客自由行

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