韓國瑜台北辦公室8月下旬開張　何庭歡坐鎮負責時事攻防

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜規劃將競選總部設立於本命區高雄市，而北部辦公室將由前立委孫大千與立委許淑華擔任副執行長職務，並規劃主任一職，近期才上任的發言人何庭歡未來也會在北部辦公室擔任發言工作，辦公室預計8月下旬開張。何庭歡表示，她主要工作就是負責媒體聯繫跟時事回應，在8月15日之前都待在高雄，之後會進駐北辦。

韓國瑜北部辦公室選定於國民黨中央11樓，該樓層建坪共419坪，目前有一半以上的使用面積租用給電視台，因此北辦實際使用面積僅有167坪大小可供使用。過去該樓層也曾是丁守中參選台北市長時的競選辦公室，2016年前新北市長朱立倫參選總統以及2012年前總統馬英九參選時作為後援會場地使用。

此外，在黨主席吳敦義的要求下，行管會日前也立刻提供黨部5樓約30坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，方便韓國瑜休息並與幕僚人員開會。

據了解，未來將會有台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀等人進入北辦，文傳會副主委鄭世維也會加入團隊之中，中常委姚江臨則是協助黨中央與韓國瑜團隊之間的溝通。

在國政顧問團隊部分，已經確定由行政院前院長張善政擔任「國政顧問團總召」，前行政院副院長杜紫軍出任副總召，教授蘇起、張五岳、馬凱等人預計也都會加入團隊。