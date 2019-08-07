父母幫弟擋子彈雙亡！5歲女成孤兒...害怕問：壞人會不會來殺我？

▲罹難者喬丹的妹妹莉塔在紀念會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪在當地時間3日發生重大槍擊案，造成22人死亡。其中25歲的媽媽喬丹（Jordan Anchondo）和丈夫安德（Andre Anchondo）都罹難，留下了3個孩子，也讓5歲的女兒留下創傷，難過問「壞人會不會也來殺我」？



CNN報導，當槍擊案發生時，家人們都很驚慌，不知道喬丹與安德是不是遇難了，喬丹的5歲女兒史凱琳（Skylin）還難過問奶奶「爸爸是不是死了」。喬丹的妹妹莉塔（Leta Jamrowski）回憶，幾小時後，確認了兩人的死訊，史凱琳含著眼淚，傷心地問家人「那他會不會也來射殺我？」讓在場的大人聽了好鼻酸。

先前外媒報導，喬丹和安德當時正在幫女兒挑幼稚園開學要用的文具，沒想到碰到這起致命槍擊，現場搜救人員發現，2個大的男孩保羅（Paul Gilbert）被護在媽媽懷裡，活了下來，安德則是在後面緊護著妻兒，但夫妻倆還是不幸中彈身亡。

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這場槍擊中，保羅失去了雙親，史凱琳跟2歲的妹妹托莉（Torie）則失去了母親和繼父，小小年紀的他們還正試圖從傷痛中復原。爺爺詹洛斯基（Paul Jamrowski）難過說道，「他們失去的是爸爸媽媽，雖然我們大家都在這邊陪著孩子們，但終究沒人能取代他們的父母。」

莉塔提到，對於才剛剛懂事史凱琳來說，打擊真的很大，現在只要她帶史凱琳上街，要孩子跟緊一點，史凱琳都會問「是不是因為壞人要來了？」，真的讓人很不忍。即便如此，詹洛斯基的家人們仍表示，「我們原諒槍手，我們同時也為他倒到，希望他能找到上帝，讓上帝教他什麼是愛」。

疑似仇恨犯罪、有種族歧視的21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪名；負責此案的檢察官艾斯帕薩（Jaime Esparza）日前透過記者會表示，將積極尋求判處死刑，目前他正被逮捕拘留中。

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