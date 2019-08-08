郝柏村：政黨政治被黑金、樁腳把持 　「賄選」成台灣民主最大諷刺

▲《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

前行政院長郝柏村親自撰寫《郝柏村回憶錄》8日問世，此書由他歷時10年，完整記錄他出將入相的傳奇一生。書中談及台灣民主政治的缺陷，郝柏村批評「賄選買票」是台灣民主改革最大的諷刺，使選舉成為「黑金政治」，政黨藉地方派系壯大聲勢，最後反而為其挾持，「以黑金為主的派系頭頭，才是真正的黨中央。」

《郝柏村回憶錄》主要分成四大部分，從民國初年華洋之間的不平等待遇，啟蒙郝柏村的民族思想；到親身參與八年抗戰到全面內戰，樹立他振興中華的志向；郝柏村也寫下台灣70年來的政軍變化，堅持保臺反獨的使命，最後則談到他一生的心願，也就是還原抗戰真相與對中華民族未來的建言。

▲郝柏村、郝龍斌。（資料照／記者季相儒攝）

郝柏村在第25章「前瞻中國民主政治」中，提到「台灣民主改革的缺陷與教訓」，他認為，民主政治是民意政治，但民意的「一人一票」、「秘密投票」制，顯示出的民意以個體利益、局部利益及短期利益為主，整體利益、長期利益多被忽略，誠如孟子所說：「上下交征利的政治，而國危矣。」

郝柏村也痛批，「賄選買票」是台灣民主改革過程中最大的諷刺，從民國初年曹錕賄選在史上長流污名，政黨輪替後，2002年立法院針對考試院正副院長提名人行使同意權時，仍有賣票傳聞，「已歷經一百個年頭了，我們國會議員的品質顯然仍在原地踏步。」

郝柏村說，台灣每年有或大或小的選舉，所謂「樁腳」實際上就是控制若干選票的掮客，掌握的選票從數千張到數萬張不等，控制手段一是透過金錢買賣的管道，是謂金道；一為黑社會的掌握管道，亦即黑道，「一旦選票掌握在黑金手裡，選舉就成了黑金政治了，這就是民主文化的問題。」

▲律師陳長文、郝龍斌出席《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／記者季相儒攝）

郝柏村還說，民主政治本為政黨政治，但由於台灣政黨的墮落，助長賄選歪風，促使地方基層黨工與地方派系相互結合利用，根本沒有黨魂黨德的陶冶。而政黨藉地方派系壯大聲勢，最後反而為其挾持，主導政黨提名制度，「以黑金為主的派系頭頭，才是真正的黨中央。」

郝柏村認為，採取大幅的全國不分區制度，政黨以得票比例由各黨派出當選人，並服從黨的指揮，反之，政黨可隨時取消其當選資格另派他人，才符合政黨政治的真諦，這是掃除黑金政治及劣質民主政治的良方。而「選黨不選人」制度，讓政黨能吸收菁英份子加入，否則「依台灣30年來的民主政治實踐，政治家不可能透過一人一票、秘密投票的選舉而產生。」

▼前總統馬英九出席《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／記者季相儒攝）