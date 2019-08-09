男不爽就「扔嬰」！與妻「拔河」3月大女兒　害腦出血＋肋骨斷＋發展遲緩

▲大人吵架，而無辜的孩子卻常遭受波及，如今夫妻倆在八八節被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

可惡至極！新北市一對陳姓夫婦過去發生爭執，陳男搶走妻子懷中2個月大的兒子往地上摔，當時夫妻都被判刑，後來易科罰金；到了前年11月生下女兒後，陳男把其胸、臀、大腿捏到滿是瘀青，3個月後，夫妻爭吵還把女兒拿來「拔河」造成女嬰腦下出血、肋骨骨折、發展遲緩，社工要安置被夫妻辱罵！

判決指出，陳男在2016年7月間因情緒失控，把2月大的兒子抓起往地上扔，2017年11月多了女兒後，陳男動不動就捏女嬰，時不時抓起來上下大力搖晃！直到去年1月，夫妻發生爭執，情緒暴躁的陳男想把女兒抓起來摔，妻子為了阻止，伸手去拉，演變成「拔河」比賽。

事後夫妻倆發現，女兒對呼喚沒有任何反應了，將孩子送醫，結果女嬰被診斷出腦部右側偏癱、肋骨骨折，還有生長遲緩狀況。醫生決定通報社工安置，惱羞成怒的陳男竟嗆，「已經準備30幾個兄弟在外面…如果安置我的孩子，就放火燒你們中心」後來社工到場，陳男的妻子也對他言語辱罵。

新北地院於八八節依「成年人故意對兒童犯重傷害」重判陳男有期徒刑9年4月，其中6個月得易科罰金；另過失傷害、恐嚇等罪判拘役80日、得易科罰金8萬元。陳妻則判拘役40日、得易科罰金4萬元，全案可上訴。