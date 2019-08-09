舉2優點！他封利奇馬根本「護國神颱」　網讚：準備出門看電影

▲新竹網友表示風雨不大，準備出門看電影。影城示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

強颱利奇馬路徑北偏，對台影響趨緩，強度也有減弱趨勢，北北基生活圈不少民眾起床見風雨不大，紛紛上網分享「窗外景色」。不過有網友稱讚這是「護國神颱」，主要原因有二，一是實現了周休3日，二是可能的災害降低了不少，士農工商農漁民都歡喜。

網友9日上午在PTT發文，將強颱利奇馬封為「護國神颱」，他提出2論點佐證，其一是連放3天。他說，對北北基桃竹宜有放到假的民眾來說，很適合周休3日回去補過父親節或從事各種活動，讓北部辛苦打拼的遊子在仲夏能回鄉與家人溫馨團聚。

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其二是利奇馬最強風圈的本體遠離台灣本島，剩下暴風圈外圍「馬尾」的部分輕撫台灣頭，讓預期發生的災害影響盡可能降低，對士農工商農漁民等各行業民眾來說都開心，「這不是難得一見護國神颱，什麼才是呢？」

▲利奇馬路徑北走，網友稱「馬尾」輕撫台灣頭是萬幸。（圖／氣象局）

文章貼出後，獲得不少認可，「又轉彎往北，是有多怕台灣」、「這3年風調雨順，老天愛台」、「台中人沒放到假，還是給它個推」、「新竹微風微雨，晚點出門看電影嘍」、「謝謝利奇馬，爽賺2倍薪」、「中肯，這種颱風歡迎。」

不過也有些網友認為，颱風影響多寡還在未定之天，且半數台灣人根本沒放假，「要不要算一下，休這一天台灣賠多少」、「有放到的才叫護國神颱，沒放到的來說根本來亂的」、「菜價先漲一波」、「都還沒走就說護國」、「護你X啦，南部就沒放到假啊。」

中央氣象局表示，過去這段期間北部地區感受的確比較不明顯，但這是因為觸陸的區塊是颱風結構最鬆散的一段，加上雨帶是一條一條的移入，9日白天才是風雨最強的時候，暴風圈目前仍位於北部和宜蘭山區，下半天之後風雨就會改出現在中南部，預計10日有機會解除颱風警報，不過，這波雨勢還會持續好幾天。