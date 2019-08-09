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義大利執政兩黨「內鬨數月」　領導人提國會重新選舉：聯合政府已經瓦解

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▲▼ 義大利副總理兼聯盟領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）。（圖／路透）

▲薩爾維尼（Matteo Salvini）認為國會已經崩潰瓦解，需要重新選舉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利副總理兼聯盟領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）於當地時間8日表示，執政的聯合政府已經因對政策意見分歧而瓦解，唯有重新舉行大選才能繼續向前。

綜合外電報導，薩爾維尼突如其來的宣言，起因於右翼聯盟黨和反建制的聯合政府夥伴「五星運動」（5-Star Movement），連續數月來的互相爭執。消息一出，身為歐元區第三大經濟體的義大利，未來政局立刻陷入一團迷霧之中。

▲▼ 義大利準總理孔蒂（Giuseppe Conte）27日宣布放棄籌組新政府，還沒上任就先遞出辭呈。（圖／路透社）

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

若義大利真的啟動國會重新選舉，壓倒駱駝的最後一根稻草就是上周三（7月31日）的一場國會對抗；針對未來與法國聯通的高鐵建設計畫，聯盟黨和「五星運動」在會席間互相對彼此的提案投出反對票。聯盟黨認為興建高鐵有其必要，但遭「五星運動」強烈反對，認為應該把義大利分攤的經費花在改善現有的道路橋梁系統。互相層層反對的結果就是，參議院直接否決「五星運動」，致使兩黨緊張關係直線上升。

薩爾維尼在聲明中指出，他已先告知總理孔蒂（Giuseppe Conte），聯盟黨與「五星運動」共同執政14個月後，雙方的結盟關係已經名存實亡，「我們應該要盡快把選擇歸還給選民」。國會目前正處於夏季休會期間，必要時最快能在下周啟動開會，採取相關措施。

▲▼ 義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）。（圖／路透社）

▲義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）。（圖／路透社）

真正能解散國會的人是總統馬達雷拉（Sergio Mattarella），不過要他做出這個決定鐵定會相當不情願，因為9月即將到來，義大利政府2020年的預算到時仍需靠國會審查通過。另外，義大利從二次大戰後至今，就不曾在秋天舉行過選舉。

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關鍵字：義大利,總理,聯合政府

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