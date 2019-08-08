影／6歲童掃光31萬購物車！父崩潰罰兒抄作業300遍　網笑：都是媽的陰謀

記者邱茀濱／綜合報導

網路越來越普及的世代，許多人吃喝玩樂都會靠線上商城搞定。不過，山東濰坊一名6歲男童近日不小心將父親近7萬元人民幣（約新台幣31萬元）的購物車全部買下，商品包含了戒指、口紅、包包、化妝品等，不禁讓爸爸哭喊「現在客廳都沒地方站了，我就想問問都能退掉嗎？」目前，商品大部分都免費退貨，並也懲罰男童抄300遍作業。

綜合陸媒報導，這名父親近日在商城上挑了許多準備送給妻子的情人節禮物，誰知道還在篩選階段，就被兒子全部掃光，價值高達7萬元人民幣，讓他哭笑不得，並表示「這娃誰要誰帶走，偷偷用我手機清空了購物車，收到無數個到貨提醒才知道。剛從代收點回來，現在客廳都沒地方站了，我就想問問都能退掉嗎？」

▲6歲男童將父親近7萬元人民幣的購物車掃光。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）



好笑的是，父親還發了一些影片和照片，可以看到客廳塞滿了各式各樣的包裹和商品，而左下角還有一個淒涼的背影，想必就是這次事件的罪魁禍首了。不過，妻子得知後還是挺開心的，並調侃丈夫難得大方一次，但聽到價錢後，還是很心疼，最後還是將大部分商品退貨了，只留下2樣作為自己的「七夕情人節」禮物。

對此，不少網友表示，「感覺他是媽媽派來的間諜」、「孩子媽表示很欣慰」、「應該是媽媽清空的，兒子受委屈了，媽幫你抄」、「一切都是媽媽的陰謀哈哈哈」；但卻有人認為「6歲孩子居然知道支付密碼」、「父母怎麼能讓小孩子知道支付密碼的？如果簡單到讓小孩都能猜出來的話，那小偷估計也行」。

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