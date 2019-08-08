經銷商「限時搶購3C特賣會」來了　Apple Watch錶帶只要99元

▲ 經銷商推限時限量3C特賣會，Apple Watch錶帶只要99元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

德誼集團旗下子公司將於本週六（10日）起，每週六日將於高雄大魯閣遠傳門市舉辦「限時搶購 3C特賣會」，全品項7折起，Wonderboom+iPod Touch、Apple Watch錶帶及Samsung A8s，限時限量優惠價回饋消費者；福利品週週下殺2折起，像是原價1,690元的Apple Watch錶帶特價只要99元。

不過本次的優惠地點僅限於高雄大魯閣遠傳門市，喊出「發大財、搶福利品」口號，要提供高雄消費者的好康。

據了解，這次的優惠活動期間為8/10~8/31，每週六日都會舉辦「限時搶購3C特賣會」；而這次的限量排隊款分別是Wonderboom+iPod Touch、Apple Watch錶帶及Samsung A8s。

Wonderboom+iPod Touch的優惠組合將在8/10、8/11推出，每日限量20組；本次優惠的iPod Touch是為第六代產品（福利品），此一組盒原價8,880元，本次優惠價僅要2,999元。

▼「限時搶購 3C特賣會」三大限量排隊款。（圖／德誼數位提供）

Apple Watch錶帶（福利品）優惠也是在8/10、8/11推出，每日限量20組；原價1,690元的錶帶產品，本次優惠價僅要99元。而Samsung A8s（福利品）優惠日期則是在8/31推出，當天僅限5台產品優惠；原價14,990元的Samsung A8s，當天也只要7,495元。

活動當天下午3點30分會開始發放號碼牌，並於下午4點開賣，不過詳細活動資訊仍以門市現場為主。

值得注意的是，德誼集團旗下子公司霖源科技於9月起於同一地點，也將舉辦Apple、小米、三星手機等福利品的特賣活動，均為限時限量，有興趣的消費者可關注霖源科技粉絲頁公告。

另一家經銷商Studio A近期也針對校園門市推出特別活動，舉凡二人以上揪團購買指定機型MBPR，加購SA Care2.0 除享教育價優惠外，還可選擇滿萬折千或1元贈送最受歡迎的AirPods（原價5290），最高回饋29%。瞄準學生族群準備開學前的換機潮，剛好適合「揪團」一起買。

▼Studio A校園門市特別活動。（圖／Studio A提供）