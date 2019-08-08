民眾黨被罵回收黨！陳思宇：藍綠都有先例　這名稱「還輪不到我們」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，由於允許雙重黨籍，美意雖是廣納人才，但此規定卻也招來外界「資收黨」的罵名。對於此疑慮，民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，資源要分類，該分類的就要分類，該銷毀就要銷毀，且國民黨、民進黨都有先例，所以回收黨這名稱「絕對還輪不到我們」。

陳思宇8日接受《雲端最前線》訪問時，針對外界認為，台灣民眾黨創黨大會選出的中評委跟中常委好像沒有超越藍綠，她表示，「我是覺得不只超越藍綠，還有藍有綠！」雖然大家一直在講賴祥蔚，因為對方在媒體部分上有爭議，可是大家卻沒有看到中常委林富男，對方是現在行政院的政務顧問，另一位中評委賴正龍則是行政院長蘇貞昌選新北市長時的輔選大將，「所以我們在看這件事情的時候，真的不只超越藍綠，還有藍有綠，這點請大家絕對放心。」

至於會不會提名現在檯面上有一些爭議的人物？陳思宇說，她覺得要秉持一個良心，就像柯文哲說的，台灣民眾黨是找回初心，「所以資源要分類，該分類的就要分類，該銷毀就要銷毀。」

針對會不會變失憶政客大聯盟或失憶政客回收機制？陳思宇說，其實很多人這樣講啦！甚至有人自創了一個黨徽，上面是資源回收的標誌，如果真的用回收黨來講，台灣民眾黨目前還沒開始提名機制，但「有先例的絕對不是我們！」像國民黨也有很多議員、立委，都是國民黨和新黨跳來跳去，那民進黨更多，所以「我覺得在回收黨這部分，絕對還輪不到我們，如果以這樣的程度來講，我們還差的很遠！」

▼民眾黨籌備處發言人陳思宇。（圖／翻攝自雲端最前線）