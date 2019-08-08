陸「5G元年」拚相關建設　基站年內「有望達15萬台」

▲5G建設示意圖。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

隨著大陸工信部在今年6月發放5G商用執照，今年大陸國內5G基站數量預計將達到15萬台，其中北京、上海、成都、深圳等城市均計劃於年底建成超過一萬台。由於5G建設成本高，全範圍覆蓋難度大，未來一段時間5G基礎設施建設將以重點區域為突破。

《經濟參考報》報導，以北京市為例，大陸工信部7日公佈的數據顯示，截至7月底，鐵塔公司已完成建設交付5G基站7863台，運營商開通5G基站6324台。此外，北京市目前已重點完成北京世園會及周邊道路、冬奧首鋼園區、城市副中心等區域的5G基站建設，於此同時，5G網路將隨著北京大興國際機場的開通同步投入使用。

▲5G時代示意圖。（圖／CFP）

報導指出，中國電子信息產業發展研究院新興產業研究室主任侯雪表示，5G、人工智慧、工業網際網路等新型基礎設施建設，能夠拉動一批關鍵設備供應商的發展，其中5G發展將帶動器件原材料、基站天線、小微基站、通訊、網路設備、光纖光纜、光模塊等設備供應行業的發展。

大陸工信部（工業和資訊化部）6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照，使得大陸的「5G元年」比原定的計畫提前整整一年。《人民日報》海外版「俠客島」當時曾為此發文分析，中國之所以提前發牌的原因，就是要刺激相關產業的發展，以及應對美國經濟霸權主義的壓力。

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