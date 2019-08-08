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澳洲掰掰！巴紐找上中國融資2500億借貸　再提與中簽貿易協議

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▲▼巴紐總理與澳洲總理。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴紐總理馬拉普（左2）與澳洲總理莫里森（右2）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理馬拉普（James Marape）6日宣布，將再尋求向中國融資，借貸80億美元（約台幣2500億元）償還政府公債，並提議簽訂太平洋島國與中國的自由貿易協議。若中國答應借款，就會成為巴布亞紐幾內亞最大的單一債權國，此舉引發澳洲與美國不滿，讓列強在南太平洋的外交角力再度浮上檯面。

馬拉普本月初與中國駐巴紐大使薛冰會面，並在會中提議簽訂太平洋島國與中國的自由貿易協議，希望可以加強中國在巴紐的林木業、漁業及石油資源開發的投資。6日更在聲明中宣布，將建議巴紐央行、財政部與中國人民銀行，商量債務再融資，政府也已將請求借貸的信件轉交給薛冰，由他將信件交予北京政府。

馬拉普今年五月就任總理後，先是至澳洲進行國是訪問，並向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）承諾，每年會舉辦一次巴澳雙邊會議，加強兩國的合作關係。外界認為，巴紐宣布向中國融資，可能會激怒澳洲與美國，因為長久以來，澳洲一直擔任著南太平洋島國資助者的角色，2011年至2017年間，光是巴紐的醫療援助，就支出超過2億美元（約台幣62億元）。

▲馬拉普與中國駐巴紐大使薛冰見面。

儘管中國尚未答應巴紐的要求，但基於外交、政治與經濟考量，北京答應的機率仍舊很高。中國近幾年在南太平洋大量投資基礎建設，提供約3億5400萬美元（約台幣109億元）的資金，在這些國家興建政府大樓、港口、重建道路，例如2017年中國在巴布亞紐幾內亞完成了耗資8500萬美元的道路整建工程。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前才指出，中國利用「掠奪性經濟」破壞亞太地區的穩定。澳洲外交部則指，澳洲外交貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）發言人則表示，「太平洋地區有大量的投資需求，澳洲歡迎所有支持可持續發展的投資，希望這些投資能符合太平洋地區的利益，且是公開透明的，不會帶來沉重的債務負擔。」

►►南太平洋超夯！中國、澳洲爭相投資　全為「鞏固」強國地位

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關鍵字：巴布亞紐幾內亞,Papua New Guinea,James Marape,Scott Morrison,紐澳要聞

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