美頒布臨時規定...禁聯邦機構採購「華為通訊設備」！下周二生效

▲美國將禁止聯邦機構使用華為設備。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）7日頒布臨時法規，將依照《國防授權法》，禁止聯邦機構以及其承包商採購華為等5家中國企業電訊設備，並將會在13日起正式生效。聯邦機構委託的承包商可以深期短期的豁免，但到明年8月仍然會全面禁止。

這項公告主要是禁止聯邦機構購買、取得或延長契約，已採購取得指定幾家電信公司的任何服務與設備，被列為「黑名單」的公司除了華為之外，還包含中興通訊（ZTE）、海康威視（Hikvision）、大華科技（Dahua Technology）及海能達（Hytera）等中國企業，該規定將於下周二13日生效。

OMB發言人伍德（Jacob Wood）強調，政府強力承諾會保護我們的國家不受外國對手的影響，並將完全遵守國會對於中國電信與影視被監控設備公司的規定，其中包含華為的設備。

2019財政年度的《國防授權法》就指出，由於涉及國家安全，僅只美國聯邦政府採購特定通訊業者產品，今年5月，華為被列入「實體清單」，在申請許可的情況下，美企業不得向華為出售零組件。當時華為在聲明裡提到，將會持續挑戰聯邦法院的禁令是否符合憲法法治。



不過，美國總統川普6月底與中國國家主席習近平於日本會晤後，表示將允許美國企業向華為銷售產品，以及解除禁令，7月底時也承諾會發放出口許可證給美國供應商。結果近幾天，美中貿易戰的戰火再度加劇，川普突然宣布3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，中方則採取暫停購買美國農產品以及人民幣貶值等措施。