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邰智源分享人生職涯　期勉民眾要不斷改變與時俱進

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▲紅邰智源應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，以「邰出風範銀領職場」為題，進行就業促進名人講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紅邰智源應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，以「邰出風範銀領職場」為題，進行就業促進名人講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被年輕世代暱稱為「阿公」的網紅邰智源，8月7日應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，以「邰出風範銀領職場」為題，進行就業促進名人講座。

邰智源分享自己從求學開始的人生經歷，再到闖蕩電視圈最後轉戰網路平台，演藝生涯歷經高低起伏，最後再以體驗職場的「一日系列」再攀事業巔峰為例，鼓勵民眾要懂得因應世代發展及需求，不斷改變與時俱進，才不被社會淘汰！

▲紅邰智源應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，以「邰出風範銀領職場」為題，進行就業促進名人講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動力發展署長黃秋桂、雲嘉南分署長劉邦棟、中正大學副校長郝鳳鳴及中正大學高齡跨域創新研究中心策略長方清輝都特地到場聆聽，署長黃秋桂表示，邰智源檯面上帶給人歡笑，其實檯面下做了非常多努力，這種精神正是值得學習的地方，行政院今年亦通過「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，禁止年齡歧視、並開放勞工可彈性退休，以及運用職務再設計等方案，幫助中高齡勞工安定就業，不僅是要維護民眾的工作權益，也希望企業提供更友善健全的工作環境，但更重要在於個人心態的調整，一定要對自己有信心，因為人有無限可能的未來！

「人生路總有走窄的時候，不管是側身還是用爬的，請想辦法闖過去！」邰智源一上台就說唱俱佳，先自曝求學生涯打架、退學再到20幾歲仍茫然，最後終於在演藝圈找到人生方向，將近30年來沒有一天離開表演，即使近年因為電視產業式微，工作量大減，因此沉寂了好一陣子，後來在與兒子的互動中發現網路已成主流，他覺得表演的性質是一樣的，所以儘管一開始很多細節不懂，每天都有新的挑戰，但是潛心經營3年後，終於在去年以「一日幕僚」影片，在台灣Youtube頻道公布的年度10大熱門影片中拔得頭籌，當他放下大哥級身段去體驗各行各業，爬電視塔、鋪柏油、當玉山天氣觀測員，樣樣身體力行，讓觀眾也能從旁觀者的角色變成體驗者，終於引起新世代的共鳴及支持，也讓他成功再創事業巔峰！

▲紅邰智源應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請，以「邰出風範銀領職場」為題，進行就業促進名人講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邰智源再拋出自己的想法，他認為應該要有「健康的身體」、「愉快的心情」、「妥協性要強」、「隨時虛心請益」以及「永遠保有學習的精神」，貫徹這5大方向，然後持續樂觀正向的「樂於工作」，現場有民眾提問如何度過低潮期，邰智源則是鼓勵大家多看書，持續保持學習動力，這樣才能在團隊裡發揮個人的最大效益！

雲嘉南分署長劉邦棟也表示，為使民眾對職場有宏觀的視野、建立良好的工作價值觀，分署將持續邀請各行各業職場達人分享人生經驗，此外還有求職求才、職業訓練等相關服務，針對就業弱勢民眾也有多種獎助措施，歡迎有興趣民眾可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw )或就近至就業服務中心洽詢。

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關鍵字：邰智源,人生職涯,與時俱進

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