獨／牛仔褲大王營運長曖昧哥兒們嫩妻　大搞視訊網愛：妳的O真好看

記者邱中岳／台北報導

知名牛仔褲大廠如興紡織談姓營運長遭爆跟好友妻子大搞視訊曖昧，綠光罩頂的好友氣憤出面指控，2019年5月進香時，談與妻子大搞曖昧，期間雙方不斷以視訊大搞網愛，視訊對話相當入骨，因此跑到警局怒告2人妨害家庭。

50歲的劉姓男子，2011年因申辦電話號碼移轉，認識當時擔任櫃檯的32歲陳姓女子，2人交往1個月後步入禮堂，而劉男2015年因買賣保時捷，認識已婚的如興牛仔褲談姓營運長。

▲如興談姓營運長遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／翻攝畫面）

劉男指出，雙方在2019年5月份進香，但沒想到陳妻卻與談大搞曖昧後，不斷吵著要和他離婚，6月他發現家裡監視器畫面遭刪除心中起疑，才開始在房間內裝錄音設備蒐證，結果竟錄到雙方大談視訊網愛。

劉姓丈夫錄到妻子與談男性愛對話，除了互說想對方之外，談男更要陳女將上衣脫掉，2人疑似大搞全裸視訊曖昧，而陳女也調情的說「摸你奶」，談也回復「摸你奶，再讓我看一次」，最後陳妻更直言「你這樣看一下就硬了」，談也回說「硬了」。

▲如興談姓營運長遭爆視訊網愛友人妻子，更當場坦承並要對方到法院提告。（圖／翻攝畫面）

陳女發現被錄音後於7月初搬離家，劉姓丈夫因跟談姓營運長還有汽車買賣，7月15日當天談更直接帶著陳女到劉的辦公室談判，對於與好哥們妻子大搞視訊曖昧，且對話入骨，但談卻表示，你要我給你交代，心裡不服氣，法院有公正裁判，不管你要告我甚麼都沒關係。

更直言，我跟你老婆情愛的電話、曖昧，是我對不起你，談還說可以向劉道歉，「如果心裡不爽快，可以到法院去告我，不管法院判我要去關，或者我要賠錢我一毛都不會少。」

▲如興談姓營運長（中）遭爆視訊網愛友人妻子（左）大搞曖昧，談更要人夫到法院提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓丈夫聽到錄音檔後相當火大，認為「我跟你是好兄弟，但你卻跟我的妻子大搞視訊網愛」，氣得到派出所對2人提告，也直言「我當你哥兒們，你卻跟我老婆這樣搞」，一切就交給司法給個公正的判決吧。

《ETtoday新聞雲》撥打電話給談姓營運長，但談電話並未接聽，另外致電劉男妻子求證，對方表示怎麼會有這種新聞，並問從哪裡來的訊息，對於此事也不方便回答。

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