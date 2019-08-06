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人民幣「破7」　《人民日報》：可能面臨輸入型通貨膨脹的威脅

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣跌破7元。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

在岸及離岸人民幣兌美元匯率5日雙雙跌破7元關口，前者創下近12年新低，後者更改寫了歷史最低紀錄。至於貶值對於中國經濟和市民會有什麼影響，大陸官媒《人民日報》旗下的《民生周刊》6日分析指出，中國進口的物品價格會上漲，民生用品物價上漲，可能面臨著輸入型通貨膨脹的威脅。

分析說，人民幣貶值意味著以人民幣計價的資產相較美元也會相應貶值。股票、地產、以及市民的出國旅遊、境外購物和子女海外教育短期內難免會產生波動，簡而言之就是進口貨物價格高了，出口貨物便宜了。

「貶值可以增強出口產品的競爭力，幫助三駕馬車中的『淨出口』恢復動能」，分析提到，「但貶值是把『雙刃劍』，中國進口的物品也會價格上漲，民生用品物價上漲，可能面臨著輸入型通貨膨脹的威脅。」

分析舉例，1元人民幣在幾年前最多能兌換5.76元泰銖，如今貶值後，只能換4.38元泰銖，這代表去泰國旅遊者的錢包先縮一成多。

此外，中國人民銀行表示，人民幣「破7」是受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

人行續稱，第一這個「7」不是年齡，過去就回不來了；第二也不是堤壩，一旦被沖破大水就會一瀉千里；第三「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

人行還進一步信心喊話，表示當前中國經濟基本面良好，近年來在應對匯率波動過程中，積累了豐富的經驗和政策工具，「有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。」並強調服務實體經濟的貨幣政策取向不變，重申保障居民生活、企業經營的決心。

▼中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

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