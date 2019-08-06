操場溜毛小孩驚見「野生靈芝」　網友一看大驚：小心重金屬

▲網友在操場溜毛小孩驚見野生靈芝。（圖／翻攝自Facebook／網友陳源源授權）

實習記者施怡妏／綜合報導

走在路上常會看到菌類或是小草長在樹下，但如果在市區看到靈芝，對一般人來說應該是相當罕見。有一名網友就在「爆系知識家」PO文，表示他近日帶著毛小孩在操場散步，遠遠見到樹下有個特別的傘狀物體，不料上前一看才發現竟是「靈芝」。

為此，原PO 在臉書發文，想請益廣大網友「為何靈芝長在都市裡？」沒想到立刻釣出許多高手解答：「熱帶靈芝」、「可以觀賞用，一般可食用的都很貴而且不會在汙染嚴重的城市地區」。原PO補充，「看到的時候並沒有想拔掉，只是好奇靈芝長在都市，操場很多老人家在散步，或許會有人拔走。」

傳統草藥「靈芝」具有高營養價值的昂貴補品，經常被加在保健食品當中，但因為數量稀少，市面價格不斐。不過，野生靈芝的營養價值有待商榷，所以許多網友也留言勸告，「靈芝很多種，不建議食用」、「別亂吃，小心有重金屬污染」。

中國古代認為靈芝具有長生不老、起死回生的功效，視為仙草，一般出現在濕度高且光線昏暗的山林中，主要生長於腐樹或是其樹木的根部。主要功能是補中益氣，養心安神，用於虛勞羸弱、食慾不振、心悸怔仲、失眠健忘以及咳痰喘息，或久嗽不止。直到現在，靈芝依舊用於促進心腦血管系統健康，以及改善神經衰弱、慢性呼吸系統毛病等。