助友殺情敵！37秒奪2命、1重傷　空特退伍男賣祖產先賠1命

▲2018年6月，三重6打2街頭談判，李男持刀砍人釀2死1重傷 。（圖／資料照）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區2018年6月間發生街頭殺人案。一名陸軍空特部傘兵退伍的李姓男子陪朋友赴約談判感情糾紛，見友人被圍，情急下拿出折疊刀大喊「呼哩系！」37秒內刺死2人、重傷1人，遭判無期徒刑；其中一名游姓死者母親提出求償，李男表示願意賣地賠償，地院審理後判賠414萬餘元。

2018年4月間，黃姓男子的女友搭乘謝姓男子的車輛，因為將錢包掉在車上，男姓友人打電話通知將錢包取回，黃男得知此事後氣急敗壞，雙方約在蘆洲一家超商前談判，陸軍傘兵退伍李姓男子也陪同到場，和對方起口角後，持摺疊刀刺傷謝男游姓友人。

6月8日雙方再度約同談判，李嫌陪同黃男前往新北市三重區三和路上的咖啡廳談判，對方要求查看黃男的包包有無危險物品時，過程中對方疑似掉出金屬物品，黃男以為對方有攜帶刀械，與對方爆發衝突。

衝突過程中，李嫌拿出折疊刀衝入人群，分別刺進游姓男子心臟、洪姓男子頸動脈、李姓男子腰間肝臟部位，造成游、洪2人失血過多死亡，李男傷及肝臟住進加護病房，短短37秒內3刀奪2命1重傷，審理時他辯稱自己是陸軍空特部傘兵一般義務役退伍，並沒有受過特殊戰技訓練，沒有要致人於死地的意思，強調只是「防衛過當」，並無殺人犯意。

新北地院認為李男犯行惡劣造成2死1重傷，嚴重危害社會治安，且犯後未向被害人及家屬道歉請求原諒，開庭時還避重就輕，但考量是談判發生的偶發衝突，非預謀殺人，認為尚無剝奪生命、與社會永久隔離的必要，判李男無期徒刑，全案可上訴。

此外游姓死者的母親還提出殯葬費、扶養費、精神慰撫金的414萬餘元求償，民事開庭時李男堅稱自己沒有殺人犯意，其餘請求願意配合，自己在台南的一塊地可以賣掉賠償，法官判賠李男須賠償游母414萬餘元，仍可上訴。

▼嫌犯所持之兇刀 。（圖／資料照）