到中國大陸挖大型地底隧道！　特斯拉創辦人馬斯克：「無聊公司」要開中國分公司

▲Elon Musk表示The Boring Company預計在中國成立分公司。（圖／翻攝自YouTube／The Boring Company ）

記者陳心怡／綜合外電報導

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter留言透露，預計在八月底出席2019上海世界人工智慧大會（WAIC）間，宣布 The Boring Company 中國分公司成立的消息。

對於 The Boring Company，或許不少人只記得它們剛推出就被秒殺一空的帽子及火焰噴射器等「周邊商品」，但其實從2018年脫離SpaceX子公司，拆分為獨立公司後，致力於開挖大型地下隧道，並設置高速運輸系統，讓車輛能快速來往不同地點。公司於今年5月獲得連接美國拉斯維加斯會議中心的合約，連通區內多個地區。

在近期消息中，The Boring Company 已經獲得1.2億美元（約新台幣38億元）融資，多間基金公司入股，包括日本球星本田圭佑與美國知名影星威爾史密斯合資成立的Dreamers Fund，預期持續拓展大型隧道系統發展規模。

而此次馬斯克預告即將在中國成立分公司消息，也意味著把原本只在美國境內推行的隧道挖掘工程，進一步推廣到中國內陸地區，希望透過大型隧道改善都市交通擁擠及往返不同都市間的問題。