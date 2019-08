到中國大陸挖大型地底隧道！　特斯拉創辦人馬斯克：「無聊公司」要開中國分公司

▲Elon Musk表示The Boring Company預計在中國成立分公司。(圖/翻攝自YouTube/The Boring Company )

記者陳心怡/綜合外電報導

Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)日前在Twitter留言透露,預計在八月底出席2019上海世界人工智慧大會(WAIC)間,宣布 The Boring Company 中國分公司成立的消息。

對於 The Boring Company,或許不少人只記得它們剛推出就被秒殺一空的帽子及火焰噴射器等「周邊商品」,但其實從2018年脫離SpaceX子公司,拆分為獨立公司後,致力於開挖大型地下隧道,並設置高速運輸系統,讓車輛能快速來往不同地點。公司於今年5月獲得連接美國拉斯維加斯會議中心的合約,連通區內多個地區。

在近期消息中,The Boring Company 已經獲得1.2億美元(約新台幣38億元)融資,多間基金公司入股,包括日本球星本田圭佑與美國知名影星威爾史密斯合資成立的Dreamers Fund,預期持續拓展大型隧道系統發展規模。

而此次馬斯克預告即將在中國成立分公司消息,也意味著把原本只在美國境內推行的隧道挖掘工程,進一步推廣到中國內陸地區,希望透過大型隧道改善都市交通擁擠及往返不同都市間的問題。

Tesla CEO @elonmusk will attend (WAIC) World Artificial Intelligence Conference of 2019 in Shanghai China at August, 29~31th$TSLA #Tesla https://t.co/qwUGll3bVO pic.twitter.com/jfgv0rz3hB