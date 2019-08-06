桃園新屋民眾反對資源回收場進駐　搭棚舉白布條抗議

▲桃園市新屋區100多位里民在資源回收場預定地旁搭帳篷舉白條抗議。（圖／鄭姓民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區永安、永興里100多位里民，6日上午在資源回收場預定用地旁搭帳篷舉白條抗議，強烈要求市政府不能同意變更農地為環保用地，也要禁止蓋資源回收等有污染的事業。環保局表示，會把地方上的意見整理後討論。業者上午也到場與環保局人員碰面，對被抗議不發一語議顯得低調。

▲里民們在農地上懸掛白布條抗議回收場破壞生態。（圖／鄭姓民眾提供）

抗議現場位於新屋區永安里、永興里交界就在台61線西濱快速道路旁邊，1公頃多農地，環保局和業者、相關單位上午要到現場會勘，但是等到了近11時環保局人員才到場，市議員邱佳亮和里長把民眾的拒絕良田變回收場訴求陳情書交給環保局人員，堅決反對將良田變為專收廢棄物回收場。

永安里里長郭先彰、永興里里長葉國傑指出，業者向桃園市政府申請變更永安里崁頭厝段崁頭厝小段990、991、992等6筆地號土地，準備興建廢棄物資源回收廠，一旦蓋廢棄物回收場，必定嚴重影響地區環境，當地要發展觀光事業包括後湖溪泛舟，勢必破壞觀光發展，同時也會影響溪流出海口捕鰻苗也會嚴重受影響。。

邱佳亮說，「要蓋回收場就進工業區，為什麼選在濱海遊憩區？」他指出，過去幾家工廠在工業區外面常造成污染，違規事情一堆，對付這種有污染的工廠一開始就要阻止，而且必須堅持到底，他會幫大家嚴格把關。