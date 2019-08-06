與神同行點亮路口光明燈　麻警受贈30個圓盾新護具

▲台南市警麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」給分局，將設置在易肇事、燈光昏暗及大轉彎路段，夜間透過紅、藍光的太陽能爆閃燈，提醒用路人注意減速慢行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆過年民眾會到宮廟裡點光明燈，祈求平安吉祥、一切順遂，而在路上若能由神明為民眾點燈照明，更多一分保佑，市警麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」給分局，將設置在易肇事、燈光昏暗及大轉彎路段，夜間透過紅、藍光的太陽能爆閃燈，提醒用路人注意減速慢行。

麻豆分局2019年迄今交通事故，分析以產業道路最多，事故地點以不明顯路口為重要因素，除了持續加強交通執法與宣導交通安全外，同時在易肇事路口增設「路口光明燈」以發揮警示功能，希望達到照亮路口減少交通事故的目的。

此外，為防處街頭聚眾滋事暴力事件，維護執法員警及民眾安全，麻豆警友會辦事處特別捐贈30個防護型圓盾，提升第一線員警面對暴力案件的防禦能力，讓警察以鋼鐵意志勇敢執法，達到維護治安、守護百姓的目的。

為感謝各宮廟寺院及麻豆警友會辦事處對於警政工作不遺餘力付出，路口光明燈及圓盾捐贈儀式於8月6日舉行，由市警局長周幼偉特頒贈感謝狀。周幼偉局長表示，宮廟寺院「路口光明燈」，不僅可以祈福，亦能造福社區鄰里，宛如「與神同行」，在夜間發揮警示功能，降低車禍發生，減少生命、財產損失，讓用路人更有安全感；另在員警手持圓盾下，更堅定打擊暴力、維護治安的決心，對於不法分子，將以鐵腕掃蕩，嚴正執法，淨化治安。