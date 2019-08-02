小學組織「目視檢查包皮」…男孩過長立馬割掉！　網加碼曝：OO起水泡

▲湖南一所小學的男生體檢包皮。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省邵陽市新寧縣一家醫院竟然入校，為當地一所小學的小二、小三男生集體「包皮檢查」，採取的檢查方式為目測，未使用任何輔助器具。檢查醫生還稱，「幾個年級的男生，只有幾個孩子的包皮是正常的，其它的都或多或少的有問題。」其中，還有一位男孩經醫生目視檢查認為包皮過長，隨後急做了包皮切除手術。

據《澎湃新聞》報導，網傳新寧現代醫院到當地的對江學校對學生進行包皮檢查後，造成被檢查學生身體不適，醫生還經過目視診斷男孩，「生殖器起泡，有炎症。」

當天是新寧現代醫院的李鳳桃醫生進入學校，當時對願意檢查的男同學進行包皮檢查，共檢查了約為30多位，檢查方式為目測，未使用任何輔助器具，無任何收費行為。

對此，湖南省邵陽市新寧縣委宣傳部1日通報，「現代醫院的醫生檢查對江學校的小學生唐某時，目測認為包皮過長，建議做包皮切除手術；唐某隨後被家長帶到現代醫院，接受了包皮環切手術，住院7天後出院，花費醫藥費361元人民幣（約新台幣1639元），目前無身體異常。」

通報還稱，「對江學校未經主管部門同意批准，擅自組織學生體檢，違反《中小學生健康體檢管理辦法》，已被當地教育局予以嚴肅查處；現代醫院私自開展學校學生體檢，已被縣衛健局下達了限期整改通知書責令整改。」