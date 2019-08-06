台北最大看護「仁光合作社」爆主任「一拳打昏女病患」　嗆禁看病探友：別讓我看到妳

▲台北市立聯合醫院陽明院區外觀。（圖／翻攝Google map）



記者葉國吏／綜合報導

台北地區最多看護、頗具知名度的「有限責任台北市仁光照顧服務勞動合作社」，傳出劉姓主任涉嫌毆打女病患，還嗆女病患「不要讓我看到你」，直到護士發現才將劉姓主任制止。

根據《周刊王》報導，一位余姓女病患投訴指出，她在7月因心臟問題住進台北市立聯合醫院陽明院區動手術，術後2天她坐在醫院護理站沙發，接到家屬來電關心病情，沒想到卻被仁光合作社劉姓主任撞見。

余女表示，她本身有在仁光擔任看護工，之前就曾因派工問題關係不佳，劉姓主任甚至還嗆「不要讓我在陽明院區看到你，看病訪友都不准」。沒想到余女入院手術，卻被劉姓主任撞見，劉姓主任突然大喊「出去、出去」，並揮拳朝余女下巴打去。余女被毆後陷入昏迷，醒來已經被送進病房。

▲網路搜尋「有限責任台北市仁光照顧服務勞動合作社」地址是在台北市立聯合醫院仁愛院區。（圖／記者葉國吏翻攝）

台北地區最多看護、頗具知名度的「有限責任台北市仁光照顧服務勞動合作社」，因以「合作社」組成，受到合作社法規範，讓它可以不受公司法規範，如此只要看護工跟病患發生任何糾紛，仁光均無需負擔任何法律責任，對病患來說可能沒有保障。

另外，仁光合作社在網路公布的地址都找不到仁光合作社的地址，國稅局中正分局也表示，曾接獲檢舉仁光逃漏稅。但由於仁光是以合作社登記為會員服務，收取會費的同時也會開立發票，但和會員之間並無聘僱關係，因合作社不受公司法規範，因此無法認定其違法。

對此仁光合作社林總經理表示，劉姓主任在陽明院區打人事件，經過人評會決議將他開除，仁光並被陽明罰款2萬元。強調成立合作社是為服務社員，並未對外營業，至於社員個人從事看護工作，若生糾紛與社方無關。