內部關鍵民調曝光！郭柯聯手結盟「超英趕韓」　小英粉絲跑掉最多

圖文／鏡週刊

明年大選，鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲是否結盟或合作成焦點，本刊調查，兩陣營內部掌握一份最新關鍵民調，結果顯示，當郭台銘或柯文哲分別投入總統選戰，不論是三角督或四角督，兩人都墊底，且輸給第一名的韓國瑜10個百分點以上；但若「郭柯結盟」，民調卻爬升到第二，與韓的差距縮小只剩5％，反而讓尋求連任的總統蔡英文因此落至第三名。

這份在柯宣布組黨前夕完成的民調，根據交叉分析更發現，若郭柯結盟，對蔡英文、民進黨的衝擊大於韓國瑜及國民黨，「英粉」估約3成2會轉投郭柯這一組。知情幕僚說，宣布組黨、郭柯熱線新聞曝光後，預料與韓的民調已在伯仲之間。

不過，熟悉民調的政壇人士表示，這要看民調的題目如何設計，郭柯結盟不等於「郭柯配」或「柯郭配」，若最後只由郭、柯其中一人參選，當民調題目只出現一個名字，兩人結盟能否發揮加乘效果，有待觀察。

本刊獨家掌握的這份「2020總統選情評估」民調，是由趨勢民調公司在7月28、29日所進行的，並於7月30日出爐交給柯、郭幕僚參考。而這個時間點，正好是郭台銘上月31日返國、柯文哲1日宣布組黨的前夕，可謂兩陣營判斷合作與否的一份關鍵民調。

根據這份民調，當韓、蔡、柯三角督時，韓36.3%、蔡27.2%、柯24.8%；當韓、蔡、郭三角督，則韓34.3%、蔡30.9%、郭22.8%，換言之，不論郭或柯參選，兩人民調都墊底。若郭、柯兩人都參選形成四角督，仍是韓以33.5%拿下第一，蔡居次25.3%，柯第三17.9%，郭則墊底14.9%。

不過，當民調問及「根據新聞報導，目前想要參選第15任總統的人有：國民黨的韓國瑜、民進黨的蔡英文、第三勢力的郭台銘、柯文哲結盟，在這三組當中，請問您會支持哪一組來做總統？」民調則產生變化；韓雖仍以34.5%暫居第一，但郭柯結盟的選項卻爬升至29.5%、暫居第二，與韓的差距只剩5％，至於蔡英文則暫時落到第三，只有26.5%。

值得注意的是，交叉分析支持者的選票流向發現，當郭柯結盟形成三角督，對蔡英文衝擊最大；郭柯可從韓拿到17.4%，但卻可從蔡拿到32.5%。若從政黨傾向來看，對民進黨的衝擊也比國民黨大；郭柯結盟可從國民黨支持者拿到18.7%、民進黨支持者拿到21.9%，時代力量支持者更有56.7%在三角督的局面下選擇郭柯結盟這組。至於不偏任何政黨的中間選民，郭柯結盟則拿到38.7%，是3組中最高。

從年齡分布來看，郭柯結盟最獲20到39歲族群青睞，可拿下約39%，但在60歲以上族群則墊底；40歲以上族群則都由韓國瑜拿下第一。

至於職業別的交叉分析，郭柯結盟最獲軍公教、白領、專技人員、學生支持；韓國瑜則在藍領勞動者、企業家及雇主、自由業、退休及無業或待業、家管或家庭主婦拿下第一；蔡的優勢僅在農林漁牧鹽礦業。

特別的是，這份民調除了藍綠對決，還做了「韓、柯對決」的民調，結果顯示，若韓、蔡對決，韓41.1%、蔡38.4%，兩人差不到3個百分點；但若韓、柯對決，柯以41.1%勝過韓的36%。

這份「2020總統選情評估」民調訪問了戶籍在台閩地區22縣市且年滿20歲以上的民眾，有效樣本數1,723人，採電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.36個百分點之內。



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