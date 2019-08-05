施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子爆血

▲鋼筋直接刺穿男子的身體。（圖／翻攝南國早報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西河池市金城江區一名彭姓男子3日在工地工作時，不慎從2米高處墜下，當場被100公分鋼筋「刺穿肋骨」，直達右邊脖子。一旁目擊同事看見後，當場嚇歪，趕緊用手邊的工具幫忙剪斷鋼筋，並且將彭男送至醫院急救。

綜合陸媒報導，該名彭男當時正在某處高速路的施工隧道作業時，不料卻突然摔倒，從2米高的地方墜下。隨後，彭男正好掉在長達100公分的鋼筋上，導致左邊肋骨直接被刺穿，送至醫院時，因身體大面積出血，以至於呼吸薄弱，一度快要沒有生命現象。

▲長達100公分的鋼筋在男子體內。

由於殘留在彭男體內的鋼筋長達100公分，醫生不方便進行手術，於是便趕緊向消防部門求助。事後，金城江消防中隊消防人員立即攜帶工具前往醫院，利用液壓剪切鉗進行救援。不過，為避免液壓剪在操作時產生震動，導致二次傷害，醫護人員先墊上醫用棉布，加強對患者的保護。

經過1個多小時的急救，消防人員已成功將鋼筋過長的邊切除，剩下約40厘米左右的部分則交由醫生處理。事後，醫生透過手術順利將體內鋼筋取出，而目前彭男也暫無生命危險。醫生表示，經過胸腔鏡探查後發現，幸好彭男的肺部沒事，要是再往下穿，就很危險了。

▼彭男體內剩餘的鋼筋已被取出。